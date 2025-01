Kiderült, eddig a napig illik boldog új évet kívánni

Talán érdemes azzal kezdeni, hogy a jókívánságnak nincsen kötött határideje, ugyanakkor sokak szerint az új év első hete végére a köszöntés már elhalványulhat. A környezet és a találkozás körülményei is meghatározzák, mikor van helye a köszöntésnek. Ha valaki például éppen új munkát kapott, egy „Nagyszerű kezdet az új évre, minden jót kívánok!” még releváns lehet.

Suzy Fossati, az Avignone Etiquette alapítója szintén azt vallja, hogy az újévi köszöntések időzítése attól is függ, milyen környezetben találjuk magunkat − írta a CTV News. Sokszor egyéb helyzetekben, mint például üzleti tárgyalások során, a köszöntések kicsit tovább is elfogadhatók lehetnek.

A legtöbb embernél január 6-ig, vízkeresztig tartanak az ünnepek.

A popkultúra is foglalkozott már az újévi köszöntések határidejének kérdésével − számolt be róla a Cracked. Larry David, a Curb Your Enthusiasm − Félig üres − című sorozat ikonikus karaktere szerint január 7-e az utolsó elfogadható nap erre. Egy epizódban Larry a polgármesteri kampány részeként vetette fel az újévi jókívánságok „lejárati idejének” ötletét, amelyet a szavazók lelkesedéssel fogadtak. Egyikük külön megjegyezte:

Tavaly még a fekete történelem hónapjában is kaptam egy ‘Boldog új évet!'

Összegezve az egészet, általános megegyezés szerint az újévi köszöntések ideje január első hetére korlátozódik. Az ennél későbbi kívánságok már furcsán hathatnak, kivéve, ha valamilyen különleges környezet vagy esemény indokolja azt. Ugyanakkor fontos, hogy mindig az empátia és a helyzethez illő udvariasság vezérelje a kommunikációt, hiszen egy kedves szó értékét soha nem szabad alábecsülni.