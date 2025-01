A bátonyterenyei rendőrségen vert össze egy férfit - videó

Egy férfi az egyik bátonyterenyei dohánybolt előtt vitába keveredett az egyik ismerősével, amire egy arra sétáló ismeretlen is felfigyelt. Erre a hangosabb férfi minden ok nélkül verni kezdte a bámészkodót, aki a rendőrségre menekült, de a támadót ez sem zavarta, ott is tovább ütötte.

Vágólapra másolva!

Tavaly augusztus 14-én 9 óra körül egy bátonyterenyei dohánybolt előtt vitatkozni kezdett az egyik ismerősével egy férfi, amit egy arra sétáló ember is észrevett. A vitatkozó férfi ekkor megtámadta a járókelőt, aki a támadás elől a közeli rendőrségre menekült. A támadó követte a férfi a rendőrségre is és az épület folyosóján tovább ütötte és lökdöste a férfit, aki egy székkel próbált védekezni. Ekkor a támadó elvesztette az egyensúlyát és a földre esett kétszer, de mindkétszer felállt, és tovább folytatta a verést. A bántalmazásnak végül a rendőrök és a támadó egyik helyszínre érkező rokona vetett véget. A támadó férfi viselkedése kihívóan közellenséges, erőszakos magatartásának hatására pedig a váróban tartózkodó ügyvéd és gyám az épület elé menekültek. Az ügyészség a többszörös visszaeső férfivel szemben garázdaság miatt emelt vádat. Ha a férfi az előkészítő ülésen beismeri a tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor az ügyészség vele szemben 1 év 11 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre és 3 év közügyektől való eltiltásra fog indítványt tenni.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!