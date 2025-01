Óriási világsztárok érkeznek idén a Szigetre

Már az első körben is erős zenei felhozatalt jelentett be a 2025-ös Sziget, elég csak Anyma, Chappell Roan, Charli XCX vagy Nelly Furtado nevét említeni. Most újabb előadók csatlakoztak a korábbi sorhoz, megerősítve, hogy koncertfronton is mindenképpen kihagyhatatlan fesztiválra számíthatunk - olvasható a rendezvény közleményében.

Shawn Mendes

Fotó: Anthony Wilson

A friss bejelentésben rögtön három nagy világsztár vezeti a listát. Itt lesz például A$AP Rocky, aki mindenképpen az egyik legizgalmasabb előadója lesz az idei Szigetnek.

A művész, vállalkozó, színész és divatikon A$AP Rocky, született Rakim Mayers, 2011-es megjelenése óta világszerte hatalmas sikert aratott és azóta is dominálja a zeneipart. Több mint 17,5 milliárd streamet gyűjtött össze, emellett zenei videói meghaladták a 3,9 milliárd megtekintést a YouTube-on.

Rocky nemrégiben két új kislemezt adott ki, köztük a „Highjack” és a „ Ruby Rosary” címűt, amelyek a hamarosan megjelenő negyedik stúdióalbumán, a „Don't Be Dumb”-on lesznek hallhatóak. Néhány hónapja Rocky közzétette a „Tailor Swif” című, nagy érdeklődéssel várt klipjét is, amelyet jelöltek a hamarosan következő Grammy Awardson a legjobb klip kategóriában.

Sziget Festival

Fotó: szigetfesztival.com

Szintén a tengerentúlról érkező énekes, dalszerző Post Malone a rap, trap és R&B műfajok koronázatlan királya, olyan slágereiről ismert, mint a „Rockstar”, a „Circles” és az „ I Had Some Help” vagy a „ White Iverson”. Malone 2015-ben robbant be a köztudatba, szélsebesen felfelé ívelő karrierje alatt eddig 60 millió lemezt adott el az Egyesült Államokban és hat stúdióalbumot adott ki – legutóbbit 2024-ben - különböző műfajokban, beleértve a popot, a countryt, a rapet és a hip-hopot.

Hét éve telt házas koncertet adott a Szigeten a Grammy-jelölt és többszörös platinalemezes kanadai világsztár, az énekes-dalszerző Shawn Mendes. A buli – ami az énekes egyik első, ha nem az első fesztiválfellépése volt – nemcsak a közönséget nyűgözte le, de Mendes számára is emlékezetes maradt.

Ott álltam a színpadon és ötvenezer ember vett körül.

Abban a pillanatban egyszerűen nem találtam a szavakat. (...) egyszerűen imádtam minden percét” – emlékezett vissza a szigetes koncertre az énekes, aki nemrég adta ki legújabb albumát, a „Shawn”-t. Ötödik stúdiólemeze mélyen merít az elmúlt évek utazásaiból és élményeiből, miután 2022-es turnéját lemondta. Ez az eddigi zeneileg legintimebb és szövegileg legőszintébb munkája, melynek minden egyes dala önmagával való párbeszédre ösztönzi a hallgatót. Most tehát ismét ellátogat kedvenc fesztiváljára, ami mellett csak pár helyen lesz látható idén Európában.

Honey című albumával érkezik az idei Szigetre Caribou. Az új hanganyag friss hangzásbeli területeket fedez fel, miközben hű marad a projekt lényegéhez: olyan zene, amely mind a szívet, mind a testet megmozdítja. Először mutatkozik be a Szigeten a K-pop, a KISS OF LIFE nevű koreai lánybandával. A csapat 2023-ban alakult és érdekesség, hogy első mini albumuk klipjét Budapesten forgatták. Tavaly kiadták a The Shape of Punk to Come című lemezüket 25 éves, jubileumi csomagolásban és felröppent a hír, hogy a svéd post-hardcore zenekar, a Refused 2025-ben búcsúturnéra is indul, melynek része lesz a szigetes koncertjük is.

Jön továbbá az Egyesült Királyság klubszcénájának egyik vezető ízlésformálója, Ahadadream, az új-zélandi alt-pop duó, a Balu Brigada, a modern zeneipar egy különleges jelensége, a hip-hop és a punk műfajokon belül mozgó énekes-dalszerző-rapper, Call Me Karizma és a 2015-ben alakult tokiói japán metalcore banda, a Hanabie.