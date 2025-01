Halálra gázolt a vonat egy embert Sümegnél

A Kaposvárról Győrbe tartó, Tapolcáról 12:41-kor továbbindult Helikon InterRégió (9604) elgázolt egy embert Sümeg közelében - tudatta a MÁV.

A helyszínelés ideje alatt, – várhatóan késő délutánig – szünetel a forgalom Uzsa és Sümeg között.

A Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk vonalon és a Helikon InterRégiók esetében hosszabb eljutási időkre kell számítani.

A Győrből Kaposvárra tartó, Celldömölkről 12:33-kor továbbindult Helikon InterRégió (9605) utasait Sümeg és Tapolca között szállítja pótlóbusz. A katasztrófavédelem szerint a vonaton huszonöten utaztak. A VEOL azt írja, hogy

egyelőre nem tudni, kit gázolt el a vonat, mert a balesetben elhunyt nő nem rendelkezett személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

A vonatgázolás áldozata a közlemény szerint sportos, vékony alkatú nő, aki 165 cm magas, festett fekete hajú, fehér bőrű. Sötét sportnadrágot, sötétkék-lila színű futófelsőt, világoskék cipzáras felsőt, pink színű sportcipőt viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki a személyleírása alapján felismeri a keresett személyt, jelentkezzen személyesen a Tapolcai Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-30/227-3744-es telefonszámot,

illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Januárban már Mezőtárkánynál és Galántánál is gázolt a vonat. Néhány napja arról írtunk, hogy szelfizés közben a vonat alá esett egy fiatal lány Tajvanon. A nő túlélte a balesetet, de most még meg is bírságolhatják.