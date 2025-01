Éveken keresztül rettegésben tartotta családját egy Győr-Moson-Sopron vármegyei férfi

Évekkel ezelőtt ismerkedett meg egymással egy nő és férfi, akik később együtt nevelték a közös gyerekeiket. A pár kapcsolata azonban megromlott és a férfi szinte mindért azonnal leszidta a nőt a gyerekeik előtt. Később a férfi zaklatta is az élettársát, ami miatt a nő távoltartást kért a párjával szemben. Mikor a végzés lejárt, a férfi ugyanott folytatta, ahol abbahagyta. Ezért most több évre is börtönbe kerülhet.

Egy 40 éves férfi 2012 óta élt élettárásával és két közös gyerekükkel együtt. A pár kapcsolata 8 év után, 2020-ban megromlott, mert a férfi féltékeny volt az élettárására, akit követett a munkahelyére, ellenőrizte a telefonját, majd egyre többször szidta a nőt a gyerekek előtt. Az is egyre gyakrabban fordult elő, hogy a férfi olyan durván szidta az élettárását, hogy a gyerekek az anyjuk kezét fogva, sírva kérték az apjukat, menjen el és hagyja őket békén. 2022 novemberétől a veszekedések mindennapossá váltak és a férfi már többször meg is verte a nőt. Az év decemberében a bíróság elrendelte a férfi 30 napos távoltartását a családjától, de ennek lejárta után a férfi visszaköltözött a nőhöz és a gyerekeihez és ugyanott folytatta ahol abbahagyta. Kép illusztráció!

Fotó: pixabay.com Volt olyan, hogy a nőt a gyerekek előtt azzal vádolta, hogy egy „szexmaffia” tagja, aki prostituáltként dolgozik. Végül az anya 2023 májusában elköltözött a férfitól és magával vitte a gyerekeit is, de élettársa még ennek ellenére sem hagyta abba a zaklatását, ugyanis 2023 karácsonyán mikor a nő és a családja a férfi szüleinél voltak, ott megjelent az apa és az utcán kiabálva szidta és fenyegette a nőt, majd lerúgta annak autójának a visszapillantóját. Mindezek után január végén a férfi a gyerekek iskolája előtt szidta a volt élettársát, aki az iskolába menekült az agresszív férfi elől. Ezután a bíróság újra elrendelte a férfi távoltartását. Az ügyészség a férfit kiskorú veszélyeztetésével, kapcsolati erőszakkal és garázdasággal vádolja, amiért hét és fél évre is börtönbe kerülhet.

