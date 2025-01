Zsigó Róbert: 2010 óta megdupláztuk a bölcsődei férőhelyek számát

A bölcsődei dolgozók megbecsülése is fontos, ezért 2010 óta négy és félszeresére emeltük a bérüket. Ráadásul, akik bölcsődei kisgyermeknevelőnek tanulnak, támogatásokra, ösztöndíjakra is számíthatnak. A bölcsődék megkönnyítik a dolgozó szülők életét. Ezzel is segítjük a gyermekvállalást és a munkavállalást