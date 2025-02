A miniszterelnök szerint ezt az öt csatát vívjuk majd a birodalommal szemben 

1. Illegális bevándorlás – A migráció ügyében a falig, sőt azon túl is elmegyünk – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a migrációs paktumot, amellyel Brüsszel idevezényelné a migránsokat, sohasem fogjuk lenyelni.

2. Gyermekvédelem – Nem engedhetünk, nem mondhatunk le a gyermekeink védelméről sem. Hiába rángatnak bíróság elé Luxembourgba – fogalmazott a miniszterelnök és azt javasolta, hogy írjuk bele az alkotmányba, hogy az ember vagy férfi, vagy nő. „Sőt, azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás szervezésével. Kidobott pénz és idő.”

3. 13. havi nyugdíj – Brüsszel állítása szerint a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatatlan, és átalakítását követeli. „Valójában azt akarják, hogy a pénzünket ne a tizenharmadik havi nyugdíjra költsük, hanem adjuk oda a multinacionális cégeknek. Sajnáljuk, Herr Weber, a tizenharmadik havi nyugdíj marad!” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint Magyarországnak öt ponton kell csatáznia a birodalom ellen

4. Rezsicsökkentés – Orbán Viktor azt mondta, hogy Brüsszelből követelik a rezsicsökkentés megszüntetését is. „A rezsicsökkentés a családok milliói számára a túlélést jelenti. Ami nálunk egy évben 250 ezer forintos számla, az Romániában 350 ezer, Szlovákiában 400 ezer, Lengyelországban 650 ezer, Csehországban 850 ezer forint. Nem is beszélve Ausztriáról, ahol a rezsiár az egeket ostromolja. Ez várna ránk is, ha engednénk Brüsszelből” – mondta.

5. Ukrajna uniós tagsága – Ukrajna ügyében a miniszterelnök szerint nem a háborúról van szó, hanem arról, ami utána következik. Ukrajna nem lesz NATO-tag, de lesz-e az Európai Unió tagja – tette fel a kérdést Orbán Viktor. „Azt majd a magyarok eldöntik. Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az Európai Unió tagja. Az ukrán uniós csatlakozás tönkretenné a magyar gazdákat és nemcsak őket, hanem az egész magyar nemzetgazdaságot” – mondta a kormányfő.

