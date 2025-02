A világszenzáció és a további 9 legfontosabb dolog, amit Orbán Viktor az évértékelőn mondott 

Orbán Viktor az idei évértékelő beszédében számos fontos intézkedést jelentett be, Magyar Péternek és Brüsszelnek is üzent és egy olyan intézkedést is beharangozott, ami sehol máshol nincs a világon. Összeszedtük a 10 legfontosabb mondatot.

Íme Orbán Viktor évértékelőjének 10 legfontosabb gondolata: Elsőként a világon a négygyermekesek után a három és két gyermeket vállalló édesanyák is életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentességet kapnak. A háromgyermekesekét egy lépésben, 2025 októberétől, míg a kétgyermekesekét lépcsőzetesen, 2026 januárjától. „Ez világszenzáció, ilyen nincs sehol” – mondta a miniszterelnök. 2025. októbertől áfa-visszatérítést vezet be a kormány, amelynek keretében minden hónapban egy meghatározott összegig a nyugdíjjal párhuzamosan pénzt kapnak vissza a nyugdíjasok. A nyugdíjasok gyakorlatilag áfamentesen, azaz akár közel negyedével olcsóbban vásárolhatnak zöldséget, gyümölcsöt, tejet és tejterméket. A kormányfő szerint az áfa-visszatérítés a legjobb módja annak, hogy valóban azokhoz jusson a pénz, akiknek a legnagyobb segítséget jelenti. A kormányfő név nélkül, de teljesen egyértelműen üzent Magyar Péternek is: „Az árulás sem maradt el. Kiderült, hogy innen, az évértékelő első sorából nem is olyan hosszú az út Weber úr brüsszeli kasszájáig. Jó lecke ez. Aki elárulja a barátait, az elárulja a pártját is. Ez a fajta bárkit elárul az első kanyarban. Pont a hazáját ne árulná el?” Valódi ellenfélként a miniszterelnök a brüsszeli birodalmat jelölte meg és közölte, hogy az európai parlamenti képviselőknek ugyanolyan vagyonbevallást kell majd készíteniük, amire a magyar parlamenti képviselőket is kötelezi a törvény. „A mi igazi ellenfelünk nem a magyarországi ellenzék, hanem az ő gazdájuk. A magyar ellenzék csak megbízást teljesít, csak kiszolgálja a birodalmi akaratot, amely őt pénzeli, eteti és utasítja” – mondta Orbán Viktor. A készpénzhasználathoz való jog bekerül az alkotmányba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy pozitív választ adnak arra a képviselői indítványra, amely alkotmányban garantálná a készpénzhez való jogot: „A készpénz szabadságkérdés. A bankkártya a banké, a készpénz a tied, pontosabban addig a tied, amíg a kezedben tarthatod.” Száz új gyár program indul, mert a miniszterelnök szerint csak így tudjuk biztosítani, hogy minden magyarnak, aki dolgozni akar, legyen munkája. Budapesten 18 ezer fő befogadására alkalmas diákvárost épít a kormány. Van-e joguk a kistelepüléseknek megvédeni falusi, vidéki méretüket és arculatukat? – tette fel a kérdést Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ha van, akkor „adjunk nekik eszközöket, hogy érvényt is szerezhessenek a joguknak, gátat szabhassanak a beköltözésnek. Adjuk hát meg nekik az önvédelemhez való jogot!” Zéró tolerancia jön a kábítószer-kereskedelem terén, a miniszterelnök a kereskedőkkel szemben rendőri hajtóvadászatot rendelt el és külön kormánybiztos kinevezését jelentette be. „A kábítószerkereskedő megöli a másik ember gyerekét. Nem érdemel sem kíméletet, sem kegyelmet. Nem is fognak kapni!” – mondta Orbán Viktor. 10. Magyar kormánymegbízott megy az Egyesült Államokba, hogy kiderítse, miként befolyásolták onnan a magyar belpolitikát: „Az amerikai nagykövet elment, a nemzetközi védelemnek vége ... Eddig volt a keleti nyitás, most jön a nyugati. Ha már annyira hiányolták” – mondta Orbán Viktor utalva arra, hogy az amerikai mintára törvény készül a külföldi befolyásolás megakadályozására.

