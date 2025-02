Megszólalt a miskolci halálos kutyatámadásban elhunyt férfi párja - videó

Halálos kutyatámadás történt a pingyomi hétvégi házas övezetben, ahol egy férfit több kóbor eb marcangolt halálra. A helyiek szerint a gazdátlanul kóborló kutyák már hosszú ideje veszélyt jelentettek, a tragédia azonban így is sokkolta a környéket. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, miközben a család a boncolás eredményére vár. Vajon elkerülhető lett volna a tragédia? Most megszólalt az elhunyt férfi párja is.

Abban reménykedem, hogy már nem élt, amikor tépték a kutyák – mondta a pingyomi tragédiában elhunyt férfi párja. Ahogy arról korábban beszámoltunk, szörnyű kutyatámadás történt a pingyomi hétvégi házaknál, ahol sokan állandó jelleggel laknak. A helyiek szerint az elhagyottan kóborló kutyák már régóta fenyegetést jelentettek, gyakran kijutottak egy gondozatlan telekről. Hétfő dél körül a Farkas dűlő kihaltnak tűnt, amikor a BOON kollégái a helyszínre látogattak. Gondozott porták és bozótos, elhanyagolt részek váltakoznak, mindenfelől kutyaugatás hallatszott. A pingyomi halálos kutyatámadás helyszínén több kóbor kutya jelenleg is szabadon mászkál

Fotó: Vajda János/BOON A támadás helyszínén még mindig láthatóak voltak a tragédia nyomai: vérfoltok a kerítésen, az elhunyt férfi mellényének véres darabjai. A BOON munkatársai itt találkoztak Kanalas Erzsébettel, az áldozat élettársával, aki megrendülten idézte fel a történteket. A menyem rohant, hogy a fiam kiszaladt, mert szóltak neki, hogy eszik a kutyák a páromat – idézte fel Erzsébet a tragikus pillanatokat. Mire a fia odaért, a férfi már életét vesztette. Próbálták kitapintani a pulzusát, azonnal mentőt hívtak, de már nem lehetett megmenteni. Erzsébet a helyszínen maradt, amíg párja holttestét elszállították. Most kezdem felfogni, hogy nincs többé. Én csak abban reménykedem, hogy már nem élt, amikor tépték a kutyák, és nem kellett átélnie ezt a szörnyűséget – mondta a boon.hu-nak könnyek között. A halál torkából jött vissza a kórházban, helyrejött, és most a kutyák vették el az életét. Ez igazságtalan – mondta Erzsébet megrendülten. A rendőrség kihallgatta Erzsébetet és a fiát is. A család most a boncolás eredményére vár, hogy pontosan kiderüljön, mi vezetett a férfi halálához. Az áldozat február 27-én ünnepelte volna 57. születésnapját. Amíg nincs halotti bizonyítvány, semmit nem tudunk intézni – tette hozzá Erzsébet. Erzsébet az elmúlt két éjszaka a fiánál aludt, hogy ne legyen egyedül ebben a nehéz időszakban. Borzalmas esethez kérte ma a segítségünket a rendőrség 😥😥😥 Miskolc egyik külterületén három kutya megtámadott egy embert... Posted by Babák Kata on Saturday, February 22, 2025 A támadás helyszíne, a Farkas dűlő jobb oldala Mályihoz, bal oldala pedig Miskolchoz tartozik. A műútról a földútra fordulva van egy kereszt, ahol mindig van kint kutyaeledel, csontok. Erzsébet elmondta, hogy nem tudják, kik lehetnek, akik odahordják, de ezzel a buszmegálló környékére szoktak az állatok. A mályi oldalról el tudjuk vitetni a kutyákat, mert van szerződésünk sintérrel. Hivatalos bejelentés azonban soha nem érkezett kóbor kutyákkal kapcsolatban az önkormányzathoz – mondta Ronyecz Roland, Mályi alpolgármestere.

Külföldön is történt hasonló eset Januárban arról is beszámoltunk, hogy kóbor kutyák martak halálra egy négyéves kisfiút a dél-romániai Craiova városában. Holttestét egy lakóhelyéhez közeli bozótban találták meg. Arról is írtunk nemrég, hogy fényes nappal, két amerikai bully kutya megtámadott egy négyéves kislányt, aki egy helyi játszótéren játszott az anyjával az angliai Sheffieldben. A két kutya odament a lányhoz és harapdálni kezdték. A lány egész testét sérülések borították, azonnal kórházba vitték. Egy másik esetben egy játszótéren támadott meg egy kutya egy kislányt. Ahogy korábban megírtuk, brutális kutyatámadás során halt meg egy 34 éves nő Angliában egy tengerparti üdülővárosban, Southendben. Az essexi rendőrség tájékoztatása szerint a mentőszolgálat nem sokkal éjfél előtt hívta ki a rendőröket egy southendi címre.

