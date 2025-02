Amerikai és nyugati pénzek Paks II. ellen

A Paks II. Atomerőmű látványterve

Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Az atomenergetika tipikusan egy olyan speciális terület, amely kapcsán érdekek és ellenérdekek ütköznek. A sűrű szövevényben nehéz a tisztánlátás és emiatt az átlagember nehezen jut hiteles információhoz. Ezt használták ki azok a szervezetek, amelyek számára most beköszöntött, ha nem is a hét, de a négy szűk esztendő. Köztük van az amerikai érdekeket erőteljesen propagáló Szabad Európa hírportál, amit Elon Musk szintén bezáratna. Az orosz technológiával megvalósuló Paks II. Atomerőmű, illetve a Paksi Atomerőmű további üzemidő-hosszabbításának kerékkötői között szép számmal voltak más, olyan külföldi kormányoktól és szervezetektől érkező pénzekből fenntartott hazai szervezetek és hálózatok, amelyek próbálták magukat független színben feltüntetni. Ezek közül a legátlátszóbb módon amerikai kötődésű volt a már nevében is transzparenciát sugározni próbáló portál, ami talán a legtávolabb áll a részrehajlástól mentes tisztességes újságírástól és amelyet durván az amerikai érdekek mentén szerkesztettek.

Atlatszo.hu

Az energetikában az egyik legfontosabb alapelv, hogy az energiamix meghatározásának joga szuverén nemzeti hatáskör. Ennek jegyében épít Magyarország új atomerőművet. Az atlatszo.hu ugyanakkor már hosszú évek óta támadja a Paks II. beruházást. A hivatalos pénzügyi beszámolójuk szerint 2023-ban csakúgy, mint a korábbi években, a legtöbb támogatás az amerikai National Endowment for Democracy szervezettől érkezett, miközben például az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének politikai és pénzügyi támogatását is élvezték, amíg Donald Trump és csapata meg nem érkezett.

Építkezés a magasból

Szabad Európa

A Szabad Európa internetes oldalán a Rólunk fülön a Miért szabad a Szabad Európa? kérdésre adott válaszban az alábbi olvasható: „Az Egyesült Államok szigorú törvényei és irányelvei védik objektivitásunkat és pártatlanságunkat”. Nos, igen, így van, eközben az oldal működési költségeit az USA kongresszusa biztosítja. Az elmúlt években azt is láthattuk, hogy a Szabad Európa követte azt az amerikai narratívát, amely a jelenleg világelső orosz atomenergetikai ipar teljesítményét és megbízhatóságát igyekezett kétségbe vonni, favorizálva az években, de inkább évtizedekben mérhető versenyhátrányba került amerikai atomenergetikai ipart. Ennek érdekében folyamatosan jelentek meg a két új paksi blokk szükségességét megkérdőjelező, illetve a technológiát szállító Roszatommal kapcsolatos valótlan információk – mindez az amerikai adófizetők pénzén. Ezeket nyomon követtem és például ebben az írásomban rámutattam a Szabad Európa állításainak valótlanságára.