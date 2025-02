Az ismert baloldali publicista kiáll Puzsér Róbert pedofíliáról szóló mondatai mellett

Puzsér Róbert 2019. szeptember 20-án a Black Mirror Shut Up And Dance című epizódjáról beszélgetett Vona Gábor, a Jobbik bukott elnöke és Molnár Áron „noÁr” társaságában. Puzsér a beszélgetésben a pedofília témakörét is érintette és szerinte ha azt vizsgáljuk, hogy a pedofília mit jelent a gyakorlatban, akkor három fő kategóriát meg kell megkülönböztetni - minderről a Transzparens Újságírásért Alapítvány oldala számolt be.

Puzsér többek között azt mondta,

„a pedofília maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn.”

Ezt követően a publicista kifejtette a három kategóriát:

Az egyes lehetőség az az, hogy tényleges gyerek prostituáltakat vagy hús‑vér gyerekeket rontasz meg, vagy rontasz tovább, vagy egyáltalán használod őket szexuális tárgyként, akár Távol-Keleten, akár itt. Ez a kategória bűncselekmény és erkölcsileg is, hát egy nagyon-nagyon alávaló nívón áll.

Majd azt mondta:

Van a második kategória, ahol a képlet erkölcsileg még mindig nagyon jól megítélhető, de úgy gondolom, már koránt sem kerül ilyen súlyos megítélés alá. Ez az, amikor gyerekpornót nézel. Nyilvánvalóan azzal, hogy te gyerekpornót fogyasztasz, használsz önkielégítésre, ezzel fenntartod ezt az üzletágat.

Puzsér szerint

a harmadik eset, amikor képeket nézegetsz gyerekekről, és arra re..zol. Nyilvánvalóan azok a gyerekek nem gyerekpornóban szerepelnek, hanem mindenféle képeket találsz különböző gyerekekről. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben… ugye akkor beszélhetünk bűnről, ha van sértett. Most kereshetjük a sértettet, de nem nagyon van! Egy nagyon szerencsétlen, nagyon nyomorult, beteg hajlamú ember úgy éli ki a hajlamát, hogy abban különösebben senki nem sérül.

Puzsér a beszélgetés későbbi részében is visszatér a pedofília témájához és egy negyedik kategóriával egészítette ki korábbi gondolatmenetét:

Ebben a munkahipotézisben az alany képeket nézeget és re...zik. És miért ne feltételezzük róla azt az elemi erkölcsöt, hogy nem lépi át azt a határt, ahol… most pusztán a hajlamai miatt? Azért, mert ilyenek a hajlamai? Attól ő még lehet egy intakt ember. Nem szükségszerűen az, de attól még lehet. Ezeket a hajlamokat valamilyen módon ki kell élnie. Ha nem nézegeti a képeket, akkor is kisgyerekekre fog gondolni.

Van egy negyedik kategória, ha akarjátok. Ez az animációs gyerekpornóra re...ás. Ki sérül? Aki rajzolja? – tette hozzá.