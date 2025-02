Karácsony és Vitézy hatalmas szívességet tenne a baloldal legfőbb finanszírozójának

Bojár Gábor neve leginkább a baloldal mecénásaként lehet ismert sokak számára. A dúsgazdag vállalkozó pénzelte már Juhász Pétert, Márki-Zay Pétert, Karácsony Gergelyt, a Momentumot, újabban pedig nyíltan szállt be Magyar Péter és a Tisza Párt finanszírozásába. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid pedig most úgy döntöttek, ezt most busásan meghálálják neki azzal, hogy a Bojár tulajdonában lévő egykori Óbudai Gázgyár területén lévő szennyezés mentesítését támogatják. A Fővárosi Közgyűlés február 26-i ülésén az első napirendi pontként tárgyalják az egykori gázgyár területének mentesítését.

A balliberális sajtó az elmúlt napokban nagy terjedelemben foglalkozott a rákosrendezői hulladékkérdéssel. Felvetődött, hogy ellentételezéseként Karácsonyéknak az óbudai volt gázgyár területe szennyezésének semlegesítését és a terület rendbehozatalát kellene kérnie. Ezzel kapcsolatban Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közös javaslatot fogalmazott meg a fővárosi közgyűlésnek, és a kormányt is beperelnék, hogy minél előbb pénzhez jussanak. Ezzel pedig be is zárult a kör, hogy a Rákosrendező körül kialakult ingatlan és pártfinanszírozási mutyi hogyan kapcsolódik az óbudai gázgyár szennyezett területének megtisztításához. Mint ismert az érintett terület Bojár Gábor tulajdonában van. Bojár korábban minden baloldali politikai szereplőt támogatott, most pedig a Tisza Párt mögé állt be. Az a politikai felzúdulás, ami most kirajzolódik, Bojár Gábor anyagi és politika érdekében áll. Ő ugyanis az Óbudai Gázgyár területének másik tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat mellett. Vagyis, egész pontosan a Graphisoft Park Zrt., amelyet Bojár Gáboré. Korábban Bojár szó szerint azt nyilatkozta, hogy azért támogat politikusokat, hogy politizáljanak és csinálják a dolgukat, az ő érdekében is. A terület több tízmilliárdos nagyságrendű káros anyag mentesítése a vörösbáró üzleti területének jelentős felértékelődéséhez vezet, és ezt a feladatot az állammal akarják elvégeztetni - adófizetői pénzen. Most Bojár benyújtja a számlát, a baloldali politikusok pedig, ahogy Bajnaiéktól, úgy Bojártól is további finanszírozást várnak el. Ezért borítékolható, hogy ebben az újabb gyanús ingatlanügyben ismét Karácsony-Magyar Péter-Gyurcsány-Vitézy összefogás várható. Így szerezte a vagyonát Bojár Mint arról korábban beszámoltunk, Bojár Gábor csempészéssel, valamint a kommunista állam vállalataival való üzleteléssel alapozta meg vagyonát. Bojár Gábor mindezt az Indexnek – és korábban a HVG-nek – ismerte be. Az üzletember Bojár Gábor neve a politikai életben sem cseng ismeretlenül. A kilencvenes években az SZDSZ holdudvarában tűnt fel, majd a liberális párt kimúlása után segítette – többek között – Juhász Pétert és Bajnai Gordont is. 2022 előtt pedig Momentum anyagi támogatójaként került előtérbe.

Bojár az Index egyik műsorában felelevenítette a Graphisoft nevű vállalkozása előtti éveket, beismerve, hogy az üzlete beindításához szükséges forrásokat – részben – illegális úton szerezte: „(...) Tehát akkoriban nagyon könnyen lehetett sok pénzt keresni azzal, hogy behoztuk a nyugati embargós eszközöket. Bevallom, a Graphisoft is így indult. Tehát… nem, a Graphisoft előtt. A kezdőtőkéhez a barátom pénzén kívül az is kellett, hogy bármilyen üzletet én is megcsináltam: ez az embargós cuccoknak a becsempészése és jó áron való eladása állami vállalatoknak.” Magyar Péter pártjának anyagi támogatója tehát csempészéssel, valamint a kommunista állam vállalataival való üzleteléssel alapozta meg vagyonát. „Ennyi év után bevallhatom, hogy az első megrendelésünk után – amely még itthon volt 1982-ben, és a Paksi Atomerőmű csőrendszereinek tervezéséhez szállítottunk szoftvert – vissza kellett adnunk tíz százalékot” – ezt pedig már a hvg-nek nyilatkozta, amely cikket azóta már törölte a portál, ám itt még fellelhető. Fotó: Mandiner Írtunk arról is, hogy vállalkozói tevékenységét a rendszerváltás előtt, 1982-ben kezdte, amikor Tari István Gáborral megalapította a Graphisoft GMK-t, amely egy CAD-szoftvereket fejlesztő cég. Fő terméke az ArchiCAD, melyet az 1983-as müncheni, majd az 1984-es hannoveri számítástechnikai szakkiállításon mutattak be, és 2016-ra világszerte 80 országban több mint 200 000 felhasználóval bírt. Már ehhez is nagyon komoly állampárti kapcsolatokkal kellett rendelkezni. Bojár Gábornak a kommunista rendszerben nagyon jó kapcsolatai voltak

Fotó: Hirling Bálint - Origo Paks és Soros: Bojár mindig a jó helyen volt Első komoly megrendelésüket a Kádár-rendszerben épülő Paksi Atomerőműtől kapták, ahol a csőhálózat háromdimenziós modellezését végezték. Egy ekkora - és ilyen biztonsági fokozatú - munkához pedig már a kommunista rendszer legfelső szintjének közelébe kellett tudni férkőzni. Bojár cégének budapesti telephelye 1998-ban épült meg Óbudán, az egykori gázgyár romjai körüli rozsdaövezetben, melynek neve Graphisoft Park. 2007-ben megalapította az Aquincum Institute of Technology (AIT-Budapest) magánegyetemet. 2019-ben a vagyonát 31 milliárd forintra becsülték.

Bojár rendszerváltás utáni komoly politikai befolyását jól mutatja, hogy 1995-től 2008-ig tagja volt a Richter Gedeon Rt. igazgatóságának és 1998-tól 2005-ig a Soros Alapítvány Kuratóriumának. Politikai állásfoglalásai általában mindig a jobboldal támadásáról szóltak. 2007-ben például Gyurcsány katasztrofális kormányzásának a csúcsán arra a kérdésre, hogy „tapasztalata szerint mennyire korrupt ez az ország, és lehet-e változtatni a helyzeten?", azt válaszolta, hogy „akkor fogjuk tudni számon kérni rajtuk (a politikusokon), hogy ne legyenek korruptak, ha mi is hajlandóak leszünk számlát kérni a szerelőtől, akkor is, ha nem tudjuk elszámolni, vagy azt mondani a rendőrnek, hogy jelentsen fel, ha szabálytalankodtunk." Bojár tehát egészen elképesztő és álságos módon az egyszerű embereket okolta a korrupcióért, Gyurcsány Ferenc és köre helyett. Teljes behódolás Brüsszel előtt Annak érdekében, hogy jobban lássuk Bojár baloldali világképét, érdemes egy kicsit visszamenni az időben. A vörösbáró a Mozgó Világ 2006/10-es számában egy hosszabb tanulmányban vette védelmébe az akkor éppen az őszödi beszéddel lebukó Gyurcsányt, és támadta meg az 1998-2002 közötti polgári kormányt. A baloldali nagyvállalkozó akkor azt mondta, hogy az első Orbán-kormány politikájának legnagyobb hibája az volt, hogy ellenezte a privatizációt, támogatta a kis-és középvállalkozásokat, segítette az otthonteremtést, csökkentette az adókat. Bojár a 2010-es kétharmados jobboldali győzelem után lett a hazai politikai életben igazán aktív. Szinte nem múlt el olyan hónap, amikor ne támadta volna az Orbán-kormány gazdaságpolitikáját. Még akkor is folytatta a támadásokat, amikor Magyarország gazdasági bővülése az unió élvonalába ért. 2016 áprilisában arról beszélt, hogy nagyon rossz irányba tart az ország. Persze megadta a „receptet" is a felemelkedéshez: be kell fejezni Brüsszel bírálatát, közös uniós külpolitika, gazdaságpolitika és hadügyi politika kell, valamint el kell fogadni az illegális migránsok kötelező kvótáját.

Juhász Pétert is megnyaraltatta Bojár Forrás: Csudai Sándor - Origo Juhász Pétert is megnyaraltatta A vörösbáró nemcsak támadta az Orbán-kormányt, hanem beszállt a baloldali pártok finanszírozásába is. 2016-ban Bojár a nizzai villájában nyaraltatta Juhász Pétert és feleségét. A vörösbáró akkor azt mondta, Juhász Péterrel tíz éve ismerik egymást, a Szeretem Magyarországot Klubból, és jó barátság alakult ki köztük. És ezért töltött egy hetet a dél-franciaországi vidéki házukban. „Mi is reméltük, hogy magánéleti válságán talán segíthet ez" – magyarázta. „Mi mentünk elé a nizzai reptérre, a Wizzair fapados járatához, mi vittük ki, együtt töltöttük a hetet, ami neki egy fillérjébe sem került, barátságunkra és jól ismert anyagi helyzetére tekintettel minden költségét mi álltuk" – írta akkor a Juhász nizzai nyaralását leleplező cikkre reagálva Bojár Gábor. Kiderült az is, Bojár egy alapítványon keresztül milliókkal támogatta az akkoriban legagresszívabb magyarországi politikust, Juhász Péter. Bojár 2017-ben egymillió forintot adományozott a Momentumnak. Akkor azt mondta, kötelességének érezte, hogy segítse a vállalt értékrendjében hozzá közel állónak érzett pártot. A Momentum kezdetektől fogva a radikális baloldal pártja volt Magyarországon. Amikor Fekete-Győrék (akkor még) nem voltak hajlandók összeállni Juhásszal és Gyurcsánnyal, otthagyta őket, és Karácsony Gergelynek, az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltjének tanácsadója lett. A vörösbáró 2018 elején már arról beszélt, hogy a kormány leváltása érdekében az antiszemita Jobbikra is lehet szavazni. Bukott jóslatok Bojárnak nincs túl jó jóstehetsége. Még 2017-ben a 24.hu-nak azt mondta, ha 2018-ban a Fidesz megnyeri a választást, akkor 2020-ra nem leszünk tagjai az Európai Uniónak. Bojár arról is elmélkedett, hogy kétharmaddal is nyerhet a baloldal 2018-ban. Az utóbbi reménye sem jött be.

2019-ben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy minden eddiginél hangosabban követelte, hogy a baloldal szerveződjön egységbe az európai parlamenti választásra. Azt mondta, hogy a külső migrációt egy szolidáris, összetartó Európai Unióval kellene kezelni, amelynek legfőbb célkitűzése, hogy már májusra egy zászló alá terelje a baloldali pártokat.

