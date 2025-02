Bóka János: Guruló eurókkal is ki van tömve a Transparency International

„Nemcsak guruló dollárokkal, hanem guruló eurókkal is ki van tömve a Transparency International, mert Brüsszel is pénzeli!

A Transparency International nemcsak az amerikai demokraták és egyéb civilek pénzéből van kitömve, hanem 2014 és 2023 között több, mint 59 millió euró értékben kaphatott közvetlen támogatást az Európai Bizottságtól is.

2023-as bevételeinek csaknem 27%-a származott innen. Tehát nemcsak a most lebukott amerikai USAID, hanem Brüsszel is pénzeli azt a hálózatot, ami a szuverén országok politikájába avatkozik be.

Kicsit drágán dolgoznak, de a megrendelő bizonyára elégedett… De hát van az a pénz,

és erre úgy tűnik, mindig lesz pénz – amíg az európai polgárok végre le nem állítják ezt az őrületet” – jelentette ki a miniszter.