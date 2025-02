Bombariadó volt egy veszprémi és egy tatabányai plázában

Ahogy az Origo is beszámolt róla, pénteken országszerte kellett iskolákat kiüríteni újabb bombafenyegetések miatt. Szombaton pedig két plázában is bombariadó volt Magyarországon, Veszprémben és Tatabányán is.

Bombariadó Veszprémben

A veszprémi Balaton Plazát ürítették ki a hatóságok - írja a veol.hu. A rendőrség megerősítette, hogy a riasztás után a pláza épületet kiürítették, és a helyszínt tüzetesen átvizsgálták.

Bombariadó miatt kiürítették a Balaton Plázát

Fotó: Facebook/Ezt láttam Veszprémben

Az átvizsgálás során sem robbanószert, sem arra utaló jelet nem találtak, így a hatóságok engedélyezték, hogy a vásárlók és a dolgozók visszatérjenek az épületbe. Ovádi Péter kormánybiztos közösségi oldalán köszönte meg a Veszprémi Rendőrkapitányság munkáját, és bejelentette, hogy a plázába mindenki biztonságosan visszatérhet.

Bombariadó Tatabányán

Február 1-jén, szombaton délelőtt érkezett bejelentés, hogy a tatabányai Vértes Center épületében bomba van - írja a kemma.hu. A bombafenyegetés miatt a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre és kiürítették a plázát. Jelenleg is zajlik az épület teljeskörű átvizsgálása. A városvezetés arról tájékoztatta a helyieket, hogy az átvizsgálás várhatóan még néhány órán át fog tartani.

A múlt héten kezdődött

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, január 23-án, csütörtökön reggel több budapesti és vidéki iskola is fenyegető üzenetet kapott e-mailben, amiben az állt, hogy bombát rejtettek el az épületben. A hatóságok azonnal megkezdték az iskolák kiürítését és átvizsgálását. Idővel egyre több iskola tett bejelentést fenyegetésről, végül közel 300 intézmény kapta meg az üzentet. Arról is írtunk, hogy a rendőrség elfogott egy, a pénteki bombafenyegetésekkel összefüggésbe hozott embert.