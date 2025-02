CPAC Hungary: A cél a nemzetközi, szuverenista jobboldal legnagyobb erőközpontjává válni

A tengerentúli CPAC az amerikai jobboldal legnagyobb dzsemborija, a trumpisták igazi gyülekezőhelye. És nem mismásolnak, nem finomkodnak, kimondják azt, ami a valóság, ahogy azt Trump is teszi. Ezért is volt természetes, hogy Magyarország a CPAC európai színhelye, sőt: a CPAC Hungary vált a nemzetközi jobboldal erőközpontjává. Sőt továbblépek, már nem is csak jobboldalról, de általában a szabadságszerető, józan eszű szuverenistákról beszélhetünk, amibe beletartozik a gazdaságilag inkább libertárius argentin elnök, [Javier] Milei és az elvileg baloldali Robert Fico is