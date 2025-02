Deák Dániel: Magyar Péter pártja nem Tisza Párt, hanem Brüsszel Párt

„Az látszódott az elmúlt napokban, hogy a Partizán-interjú megviselte, tudja, hogy rosszul szerepelt, a reptéren az újságíróknak ingerülten válaszolt, arról beszélt, hogy a magyar embereknek semmi közük ahhoz, hogy mi volt 10 éve, pedig akkor is közszereplőnek minősült, egy politikus élete nyitott könyv, be kell számolnia arról is, ha bűncselekményt követett el. Igenis a magyar embereknek ehhez van közé! Ez a feszültség látszik a megnyilvánulásain a rendezvényük alatt is!” - mondta az Origónak Deák Dániel.