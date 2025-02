Deák Dániel: Valóban itt az áttörés éve

Ugyanis azon túl, hogy egy átfogó külpolitikai helyzetértékelést nyújtott a kormányfő, illetve hogy az aktuálpolitikai kérdéseken felülemelkedve távlatos víziót is megfogalmazott, konkrét gazdasági lépéseket is bejelentett.

Még a kormánnyal kritikus sajtótermékek egy része is úgy fogalmazott a szalagcímekben: „Orbán Viktor óriási adócsökkentést jelentette be”, ugyanis adómentes lesz a CSED és a GYED, míg az SZJA-mentességet kiterjesztik a két- és háromgyerekes anyákra is. De szintén a gazdaságot érintő bejelentés volt, hogy a készpénzhasználatot alkotmányos joggá teszik és bejelentette azt is, hogy a nyugdíjasok egy bizonyos havi összegig áfa-visszatérítést kapnak a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek után.

Orbán Viktor emellett nem kerülte meg az infláció kérdését sem, a kiskereskedelmi szektor hasznának mérséklésére szólított fel. Mindez annak a jele, hogy vége a háború és a szankciók okozta nehéz gazdasági időszaknak, ahogy a miniszterelnök fogalmazott: itt az áttörés éve.

Deák Dániel, XXI. Század Intézet, vezető elemző