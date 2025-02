A DK-s tisztújítás színjáték: csak Gyurcsány Ferenc lehet a párt elnöke

A Demokratikus Koalíció Gyurcsány Ferenc nélkül nem létezik, amennyiben ő visszavonult volna az aktív politizálástól, ez a párt már nem lenne jelen a közéletben – mondta el a Magyar Nemzetnek Pindroch Tamás. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője hozzátette: véleménye szerint a vasárnapi tisztújítás is csak egy politikai színjáték, hiszen az már biztos, hogy a bukott miniszterelnök marad a párt elnöke.

Az kétségtelen, hogy a DK hatalmas pofonba szaladt bele az uniós választáson, szavazóinak felét elvesztette. A korábban fegyelmezett, belső vitáktól mentesnek látszó DK-ban megjelentek a kritikus hangok, a pártelnök kihívókat kapott, akik még a párt gyurcsánytalanítását is felvetették. Ez persze abszurd ötlet volt, de kétségtelen, hogy ilyen elégedetlenséggel Gyurcsánynak a DK megalapítása óta még nem kellett számolnia

– emelte ki az elemző.

Emlékeztetett, a 2022-es választási kudarc után a DK szedte össze magát a leggyorsabban, árnyékkormányt alakítottak, a cselekvést választották. Tavaly nyár után azonban már ők is lebénultak, láthatóan Gyurcsányt is sokkolta, hogy a Fideszt eláruló, az ellenféltől érkező Magyar Péter az ellenzéki szimpatizánsokat, így a DK szavazóinak nagy részét is maga mögé állította.

Mintha ebből a KO-hoz hasonló állapotból most kezdene feltápászkodni Gyurcsány: a tisztújításon megerősíti a pártelnöki pozícióját, és örülhet a január eleji dombóvári időközi választáson elért közel tizenegy százalékos eredménynek is. A Tisza tulajdonképpen segít is Gyurcsánynak, hiszen az időközi választásoktól való távolmaradásuk az ő pozícióját is erősítik

– világított rá a két párt között meghúzódó taktikus együttmozgásra az elemző. Pindroch ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a DK-nak egyébként is jó vizsga volt a Tolna megyei voksolás, ugyanis bizonyították, hogy vidéken is képesek a mozgósításra. Amennyiben pedig az újpesti márciusi időközin újrázni tudna a DK-s Varju László, Gyurcsány Ferenc pártja jó tavaszt zárhatna az elemző szerint.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Így egy vidéki és egy esetleges budapesti jó időközi választási eredménnyel erős érvei lehetnének Magyar Péterrel szemben a 2026-os választások előtt az egyéni választókerületi jelöltekről szóló esetleges egyeztetéseken. Gyurcsány azért harcol, hogy minél jobb pozíciókat csikarjon ki pártja jelöltjei számára, és megállapodjon a Tiszával, bebiztosítva a következő parlamentben a DK bejutását

– mutatott rá a szakértő. Szerinte az elmúlt években tapasztalt politikai mozgások jól bemutatták, hogy egy baloldal van, amelynek színpadán Gyurcsány Ferenc örök, a többi, kezdetben kétségkívül nagy reménységnek számító szereplő pedig cserélődik körülötte.