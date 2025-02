Dömötör Csaba: Hazánk biztonsága és gazdasági önállósága nem lehet alku tárgya!

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Facebook oldalán számolt be arról, hogy az EP jogi szakbizottságában Manfred Weberék nagykoalíciója kedden megszavazta, hogy az Európai Parlament csatlakozzon a magyar szuverenitásvédelmi törvény elleni perhez. Ezt a pert korábban az Európai Bizottság indította el.

Dömötör Csaba szerint Magyar Péterék is részei ennek a műveletnek Fotó: Facebook

„A szuverenitásvédelmi törvény 2023-ban született, miután kiderült, hogy a magyar baloldal kampányát külföldről finanszírozták, milliárdos nagyságrendben.

Azóta kiderült, hogy az amerikai USAID programon keresztül azóta is folyamatosan finanszírozták a nemzeti politikát támadó liberális aktivistacsoportokat.

Frans Timmermans botránya óta arról is egyre többet tudunk, hogy ezen aktivistacsoportok finanszírozásába az Európai Bizottság is beszállt. (Guy Verhofstadt „civil” mozgalma egymaga 6 milliárdos összeget kapott. Van olyan bizottsági főigazgatóság, amely egymaga 2900(!) szerződést köthetett.) Tehát magyar adófizetői pénzekből is finanszíroztak egy olyan politikát, amely élesen szembemegy Magyarország érdekeivel. Többek között

háborús héjaként lobbiztak, amelynek eredményeképp Európa 53 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költött háborús célokra, ezt az összeget más programoktól kellett elvenni.

Szintén ezekből a programokból finanszíroznak olyan aktivistacsoportokat, amelyek aztán illegális bevándorlókkal együttműködve perlik a magyar államot. Más esetekben olyan anyagokat állítanak elől, amelyekre hivatkozva visszatartják a Magyarországnak járó uniós forrásokat" – írta az EP-képviselő.

„Azzal, hogy Manfred Weberék támogatják a Magyarország elleni peres eljárást, Magyar Péterék is részei ennek a műveletnek. Ugyanis az ő brüsszeli frakciójukról van szó. Így hát ugyanarra a brüsszeli elitfüttyre táncolnak, mint korábban a Momentum, vagy a Gyurcsány-féle DK. Szó sem lehet a szuverenitásvédelmi törvény lazításáról! Sőt. Minden lehetséges eszközzel fel kell térképeznünk és le kell építenünk azt az óriási liberális pénzelő gépezetet, amely az európai emberek akaratával szemben érvényesített egy végletekig káros politikát a háborútól a migrációs paktumon át a genderpolitikáig. Erre senki nem adott felhatalmazást. Azért is ragaszkodunk ehhez, mert

az USAID-árva aktivistaszervezetek most azt akarják elérni, hogy ezután európai adófizetői pénzekből finanszírozzák őket.

Most éppen 63 ilyen szervezet írt követelőző levelet. Nem fogjuk elnézni, hogy a Soros és USAID feliratú pénzcsapokat Brüsszelbe telepítsék, és ennek számláját az európai, így magyar adófizetők állják” - írta Dömötör Csaba.