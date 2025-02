Dömötör Csaba szerint Brüsszel elvenné a gazdák pénzét

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője felidézte, hogy Brüsszelben a héten tették közzé azt a Vízió a Mezőgazdaságról elnevezésű dokumentumot, amely bemutatja, hogy milyen jövőt szánnak az uniós agrárpolitikának. Kiemelte, a kép épp olyan borús, mint amilyennek sejtették.

A bizottság tervei szerint a területalapú támogatások a jövőben csak a gazdák szűkebb csoportjának járnának, szemben a mostani gyakorlattal, amely alapján mindenki számíthat erre a támogatásra területnagyságtól függően. Az ördög a bürokrata nyelv részleteiben rejlik, a csökkentési szándékot virágnyelven úgy fogalmazzák meg, hogy feltételekhez kötött támogatásokról beszélnek"

- jegyezte meg a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hozzáfűzte, veszélyes körülmény az is, hogy kiindulópontként nem a gazdák helyzetét és szükségleteit tekintik, hanem az EU bővítését, azaz Ukrajna EU-tagságát, amelyre eldöntött tényként tekintenek, és amely, szerintük szükségessé teszi az agrártámogatások átalakítását.

Aggasztó körülménynek nevezte Dömötör Csaba, hogy a mezőgazdasági politikát is alárendelné a bizottság a green deal célkitűzéseinek, amely már eddig is óriási plusz terhet rakott az európai vállalkozásokra, és súlyos versenyképességi válságot okoz.

Ha az európai gazdáknak olyan szabályokat kell betartaniuk, amelyeket a világ más részén élő termelőknek nem, akkor alul fognak maradni a versenyben. Főleg, ha a harmadik országok termékeit Brüsszel eközben beengedi az uniós piacra"

- mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője, aki szerint a fentieket súlyosbítja, hogy az Európai Bizottság stratégiája nem áll ki az önálló agrárkassza mellett. Ezzel megerősíti azokat a értesüléseket, amelyek alapján összevonnák az agrárkasszát más alapokkal.

Ha ez megtörténne, azzal elrejtenék a tervezett forráscsökkentéseket, egyúttal megteremtenék az alapját annak, hogy a kohéziós forrásokhoz hasonlóan az agrártámogatásokat is vissza lehessen tartani jogállamisági okokra hivatkozva"

- mondta a politikus.

Dömötör Csaba ismertette, hogy a területalapú támogatások Magyarországon 150 ezer gazda számára jelentenek bevételi forrást, megélhetési biztonsági hálót, családjaikat is figyelembe véve félmillió magyar ember megélhetési körülményeit határozzák meg. Erre a forrásra azért is nagy szükség van, mert az elszálló energiaárak, az ukrán gabonaimport és az aszályok miatt így is komoly kihívásokkal szembesült a mezőgazdasági ágazat.