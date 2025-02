Különlegesen értékes érméket bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank - videó

Az egyenként 500 ezer forintot érő aranyérmék limitált veretek, mindössze 500-500 példányban készültek 2021-ben és 2023-ban. A sorozat további darabjai is hasonlóan alacsony példányszámban jelenhetnek majd meg. Ritkaságuk pedig még tovább növelik értéküket.

Az 1 unciás érmék 999-es tisztaságú aranyból készültek, melyek az arany árának emelkedésével szintén csak növekednek, emellett a gyűjtői kereslet szintén növeli árukat.

A kiadás első darabján I. Szent István, a másodikon I. András látható.

Az érmék 34 milliméter szélesek és egyenként 31,104 grammot nyomnak, a gyűjtemény darabjaiért együttesen most 3,4 millió forintért lehet licitálni. Kiadásakor előfeltétel volt, hogy a vevőnek a vásárlási jogára is regisztrálni kellett, majd közjegyző jelenlétében sorsolták ki, hogy ki vásárolhatott belőle. Így összesen 450-450 darabhoz juthattak hozzá a gyűjtők. A többi a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában maradt - számolt be a Promotions.

A Szent István király emlékérméből készült ezüst, illetve színesfém változat is, amelyek jóval kisebb értékűek.

Előbbi érme 25.000, míg az utóbbi 5.700 forintért volt megvásárolható,

névértékük 15, illetve 3 ezer forint. Ugyanakkor ezek értékei is folyamatosan nőnek, hiszen mindkettőből csupán 5000-5000 darabot készítettek.

Az alábbi videóban szó esik az érmék megjelenéséről, és sok érdekes részletről. Példaként említhető meg, hogy a Szent Istvánt ábrázoló aranyforinton az első magyar pénz keresztmotívumai láthatók, amelyek a honfoglalás utáni korból származnak:

További leírás az érmékről a Magyar Pénzverő Zrt. oldalán olvasható!