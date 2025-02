Extázisban ünnepelte a közönség az ország legnagyobb gitárshowját

A közönség soraiban jelen voltak a szakma legismertebb képviselői is, akik szintén hatalmas lelkesedéssel nyilatkoztak az élményről.



„Óriási elismerés számunkra, hogy a koncert után folyamatosan érkeztek a gratulációk a szakmabeliektől is. Dicsérték többek között az egyedi hangzásvilágot, a profi előadást, a szólisták virtuózitását” – számolt be a sikerről Csapó Ádám, a Palladio Orchestra producere és az előadás rendezője.



A kiváló zeneszerző, nemzetközileg ismert zenész, Tóth Ádám is csak szuperlatívuszokban nyilatkozott a látottakról, és részese is volt a produkciónak, két zeneszám hangszerelése fűződött a nevéhez.



A közönség soraiban az egészen fiataloktól kezdve, a legidősebb korosztály is képviseltette magát. A klasszikus zene kedvelői ugyanúgy megtalálták a leginkább nekik szóló zenei világot, mint a modern filmzenék rajongói, vagy éppen a rockzene szerelmesei. A gitárosok Beethoven műveitől a Csillagok háborúja főtémájáig, Brahms legszebb dallamaitól a James Bond filmek ikonikus zenéjéig, még Michael Jackson slágereit is újragondolták. A produkció háttérmunkáltatait közel 70 fős stáb biztosította.



Az Erkel Színházban bemutatott gitárshow minden várakozást felülmúlt, amit a közönség lelkesedése is tükrözött. A nézők szerint a produkció egyszerre volt „fenomenális zenei élmény” és „világszínvonalú koncert”.



„Egyetlen pillanatra sem engedték, hogy bármi másra gondoljunk, ez a gitárművészet magasiskolája” – fogalmazott egy rajongó. A különleges, egyedileg készített led gitárok csak tovább fokozták az élményt. Az egyik résztvevő így összegezte az estét: „Ez mindenkinek látnia kell – gyönyörű látvány, izgalmas hangszerelések, és hihetetlen tehetséges zenészek a színpadon!”.



Négyezer ember nem téved



„Amit ígértünk azt 100 %-ban megkapták a nézők, a másfél óra alatt egy teljesen más világba csöppentek, olyan vizuális élményben volt részük, ami teljesen lenyűgözte őket” – fogalmazott produkció line producere, Csapó Petra. „Tisztában voltunk vele, hogy profi produkciót állítunk színpadra, de minket is meglepett, hogy ekkora hatással volt az emberekre."



A koncertet végig kísérő egyedi, lenyűgöző vizuális világot Csapó Ádám álmodotta meg.



„Szinte extázisban ünnepelte a közönség a zenekart, percekig tartó álló tapssal hálálták meg az élmény” - tette hozzá a producer. „Az előadásokra két és fél hónap alatt elfogytak a jegyek, ha lett volna még egy harmadik előadás is, minden bizonnyal az is megtelt volna, akkora volt az érdeklődés. Úgy érzem, csaknem 4 ezer ember nem téved!” – mondta Csapó Ádám.



A producer beszámolt arról is, hogy a két teltházas koncert után több megkeresés is érkezett a produkció felé, a tervek között egy újabb jövőbeli nagykoncert, és külföldi fellépések is szerepelnek.



A Palladio Orchestra művészei: