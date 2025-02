Az extrém hideg miatt elrendelték a vörös kódot Magyarországon

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az idei tél leghidegebb napja volt a mai. Volt, ahol -14 fokot mértek hétfő hajnalban. A heti időjárás előrejelzésből pedig az is kiderült, hogy kemény éjszakai fagyok lesznek a hét hátralevő részében is.

Fülöp Attila, hétfőn este nyolc órától péntekig elrendelte a vörös kódot.

Az extrém hideg miatt kiadták a vörös riasztást

Fotó: MATTHIAS BEIN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A vörös kódnak két fontos célja van

Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújt szolgáltatást. Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 84 százalék, van elég férőhely, senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakát - írták.

Nagyon fontos:

ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni

- figyelmeztettek. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első - áll a közleményben.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy évek óta nem látott extrém hideg van Németországban is.