Ez az öt dolog lesz a legfontosabb Orbán Viktor gazdasági áttöréséhez

A politikai iránymutatás mellett a miniszterelnök 2025-öt a gazdaságban is az áttörés évének szeretné. Ehhez számos intézkedést jelentett be, köztük olyat is, ami nincs máshol a világon. Mutatjuk az öt legfontosabbat.

1. Elsőként a világon a négygyermekesek után a három és két gyermeket vállalló édesanyák is életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentességet kapnak. A háromgyermekesekét egy lépésben, 2025 októberétől, míg a kétgyermekesekét lépcsőzetesen, 2026 januárjától. „Ez világszenzáció, ilyen nincs sehol” – mondta Orbán Viktor. 2. 2025. októbertől áfa-visszatérítést vezet be a kormány, amelynek keretében minden hónapban egy meghatározott összegig a nyugdíjjal párhuzamosan pénzt kapnak vissza a nyugdíjasok. A nyugdíjasok gyakorlatilag áfamentesen, azaz akár közel negyedével olcsóbban vásárolhatnak zöldséget, gyümölcsöt, tejet és tejterméket. A kormányfő szerint az áfa-visszatérítés a legjobb módja annak, hogy valóban azokhoz jusson a pénz, akiknek a legnagyobb segítséget jelenti. 3. 100 új gyár program indul, mert a miniszterelnök szerint csak így tudjuk biztosítani, hogy minden magyarnak, aki dolgozni akar, legyen munkája. Orbán Viktor évértékelő beszédet tart 2025. február 22-én

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán 4. Két lépésben megduplázódik a gyerekek után járó adókedvezmény. Első lépés: július 1. Második lépés: 2026. január 1. Egy gyerek után 20, két gyerek után 80, három és több gyerek után 200 ezer forintot lehet levonni a szülők adójából és járulékából. Ez az intézkedés több mint egymillió családot érint. 5. A miniszterelnök szerint egyes alapvető élelmiszerek árát a kereskedők és az áruházláncok jelentősen megemelték és ezzel persze a profitjukat is. Idén januárban a tejet 39 százalékkal, a tojást 35 százalékkal, az étolajat 11 százalékkal adták drágábban. „Ez sok. Megengedhetetlen. Utasítottam a gazdasági minisztert, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal az áremelkedések megállításáról. De ha szép szóval nem megy, majd megy hatósági árakkal. Ha ez sem lenne elég, akkor a kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogjuk” – mondta Orbán Viktor. Az Origo percről percre közvetítését IDE KATTINTVA olvashatják, a kormányfő beszédének összefoglalóját itt találja.

