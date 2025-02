Ezt mondta egy pszichológus a Skóciában meghalt magyar ikrekről

Az AC News Potó Bernadett pszichológust kérdezte az ikrek közti különös kapcsolatról és a Skóciában eltűnt Huszti ikrek esetéről, aminek kapcsán felmerült a közösen elkövetett öngyilkosság lehetősége is.

Huszti Eliza és Huszti Henrietta

Fotó: Archívum

Az ikrek közötti érzelmi szinkronizáció erősebb, mint bármely más kapcsolatban.

Fontos tudni, hogy ők nemcsak testvérként, hanem egyfajta egységként is tekintenek egymásra. Gyakran akarattalanul átveszik egymás érzéseit, fájdalmait, nehézségeit. Különösképpen érvényes ez akkor, ha együtt is élnek és egymásra vannak utalva, mint a két lány, Heni és Eliza. Véleményem szerint ez esetben egyikük mélypontra került, másikuk pedig vele élt át egyfajta érzelmi azonosulást” – mondta Potó Bernadett, aki elmondása szerint a saját praxisában is megfigyelte az ikrek között fennálló erős köteléket.

Mint mondta, egy ilyen helyzetben az ikerpár egyik tagjának depressziója vagy szorongása a másikra is átragadhat. Így sokszor mindketten hasonló tüneteket produkálnak, akár képesek lehetnek átvenni a másik lelki állapotát is.

A szakember szerint a közös sors élménye ebben az esetben azt jelenti, hogy a kialakult, mások előtt titkolt krízishelyzetben a lányok együtt próbáltak megoldást keresni, akár szélsőséges módon is. Az ikerpár harmadik tagja pedig azért nem érezhetett semmit a testvéreit nyomasztó nehézségekből, mert ő Magyarországon élt, nem volt velük napi kapcsolatban.

"Azt már tudjuk, hogy a Eliza és Heni elszigetelt életet éltek, nem jártak társaságba, szórakozni, egymásra voltak utalva. Az otthonuktól való távolság és az előzőekben felsoroltak együttesen jelentős hatással lehettek mentális helyzetükre. Még úgy is, hogy erről másnak nem beszéltek. Klienseim körében is tapasztalom, hogy az idegen környezetben való helytállás, a folyamatos megfelelési kényszer és a magány érzése súlyos lelki terhet jelenthet. A lányok nagy valószínűséggel önértékelési problémákkal, önlebecsüléssel, úgynevezett imposztor-szindrómával küzdhettek, amely az utóbbi időben jelentősen felerősödhetett” - magyarázta a pszichológus.