Elkezdett befagyni a Holt-Tisza, de még veszélyes rálépni

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársainak mérése alapján

a Holt-Tisza jege jelenleg két-három centiméter vastag

- írja a Police.hu

Fotó: Police.hu

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt és nem mozog

- hívták fel a figyelmet

Veszélyes a Holt-Tisza jegén tartózkodni

Az egyéni terhelés esetén a jégnek legalább nyolc, csoportos terhelés esetén pedig legalább tizenkét centiméter vastagnak kell lenni. A jelenlegi mérések alapján a Holt-Tisza jegén tartózkodni veszélyes, továbbá az a sportolásra alkalmatlan - írták.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a Balaton is elkezdett befagyni Keszthelynél. Arról is írtunk, extrém hideg ígérkezik a héten. Éjszakánként -10 alá is lecsökkenhet a hőmérséklet.