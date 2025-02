Felháborodtak a szülők a baloldali önkormányzat tervén

A XV. kerület DK-s polgármester, Cserdiné Németh Angéla idén februárban újabb két óvoda bezárására tett javaslatot, erről jövő héten fog majd tárgyalni a kerületi képviselő-testület. Az érintett szülők február 14-én értesültek az elképesztő javaslatról, és akkor tudták meg azt is, hogy február 17-én tájékoztatót tartanak nekik a kerületi óvodák átszervezéséről.

Két éve három óvodát záratott be a polgármester

Rákospalotán mintha a történelem ismételné önmagát: az elmúlt években már többször került sor óvodai átszervezésekre a kerületben, ahol három összevont óvodának 16 telephelye működik, jelenleg mintegy 1700 gyermekkel.

2022-ben hatalmas felháborodást váltott ki a lakókból, amikor Cserdiné Németh Angéla polgármester javaslatára megszüntették a Rákospalotai Összevont óvoda Bocskai Tagóvodát, a Hétszínvirág Összevont óvoda Tóth István Tagóvodát és az Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 2 Tagóvodát is. Az önkormányzat akkor mindezt azzal indokolta, hogy csökken az óvodaköteles korba lépő gyermekek száma. Ugyancsak 2022-as terve volt az is az önkormányzatnak, hogy a Régi Fóti tagintézmény egy csoportját is bezárja, akkor azonban ezt sikerült megakadályozniuk a szülőnek. Sőt, nemcsak megakadályozták, hanem ígéretet is kaptak arra, hogy óvodájukat a későbbiekben sem fogja bezárni a fenntartó önkormányzat.

Felháborodtak a szülők

Nem csoda, hogy ezután hideg zuhanyként érte a szülőket idén február 14-én, hogy Cserdiné Németh Angéla újra két óvoda bezárásáról nyújtott be javaslatot a február 27-ei képviselő testületi ülésre. Első javaslata szerint megszűnne a Hétszínvirág Összevont óvoda Manóvár Tagóvodája és a Rákospalotai Összevont Óvoda Régi Fóti Tagóvodája.

A Régi Fóti Óvoda szülői munkaközösségének (SZMK) a vezetője az Origónak arról beszélt, hogy bár nekik azt mondta a polgármester, hogy a február 17-ei találkozó csak egyeztetés, ők már „lejátszottnak érzik” az óvoda bezárásának kérdését.

„2022-ben már volt egy köre az önkormányzatnak, amikor óvodákat és csoportokat akartak megszüntetni a kerületben. A mi óvodánk akkor megúszta, hogy megszűnjenek csoportjai, majd többször is megerősítették, hogy arról sincs szó, hogy a jövőben esetleg újra terítékre kerüljön ez a kérdés.

Ehhez képest idén, mintegy Valentin-napi ajándékként megtudtuk, hogy már nemcsak egy csoportot, hanem az egész tagintézményt be akarják zárni szeptembertől.

Február 17-én összehívták egyeztetésre a szülőket, eljött a polgármester az alpolgármester és a két óvodavezető is. Bár azt mondták, hogy még semmi sem biztos és ez a 17-ei összejövetel még csak a nulladik megbeszélés, mi lejátszottnak éreztük ezt a dolgot. Annak ellenére, hogy a mi óvodánkban sem gyerekhiány, sem pedagógushiány nincs” – mondja a Szülői Munkaközösség vezetője, aki az Origónak azt mondta, tagintézményük bezárása után a jelenleg a Régi Fóti oviba járó gyerekeket három másik intézményben helyeznék el. Ezek az intézmények 2-3 kilométerre találhatóak a jelenlegi óvodától, ami alapból gondot okozhat majd a szülőknek, ám ennél is nagyobb gond, hogy a gyermekeket nemcsak azoktól az óvónőktől szakítanák el, akikben már megbíznak, hanem a társaiktól is.