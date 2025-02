Fővárosi Fidesz: Számoljon be a főváros a USAID összefonódásokról

Még a Lánchíd is érintett a USAID-botrányban

Mint az már korábban kiderült, a Lánchíd-felújítást a nyíltan globalista Transparency International ellenőrizhette, méghozzá úgy, hogy a Közbeszerzési Hatóság nyilvántartása szerint a Transparency International hazai szervezetének nem volt akkreditált közbeszerzési tanácsadója, amikor a Lánchíd felújítási tenderének tisztaságát vizsgálta. Úgy monitorozták a közbeszerzést, hogy arra a hatóság adatbázisa alapján nem volt képesített emberük.

Karácsony kampánya is kérdéseket vet fel

Mint arra már egy 2022-es nemzetbiztonsági jelentésből is kiderült, a Karácsony Gergely egykori főtanácsadója, Korányi Dávid által alapított Action for Democracy szervezeten keresztül közel négymilliárd forintnak megfelelő amerikai dollárral finanszírozták a hazai baloldal 2022-es választási kampányát. Korányiék honlapja Karácsony Gergely választási szervezetét, az előválasztás idején százmilliókat költő, szintén ismeretlen adományozók által pénzelt 99 Mozgalmat is támogatottjai közé sorolta, amikor azonban az Action for Democracy tevékenységére fény derült, törölték honlapjukon a támogatottak közül a 99 Mozgalmat.