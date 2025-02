Holttestet találtak Vas vármegyében

Hétfőn reggel nyolc óra után a Vas vármegyei Kisunyomra riasztották a tűzoltókat, mert

egy idős nőhöz nem tudott bejutni a rokona, a háznál pedig füstszag volt érezhető.

A tűzoltók behatoltak a Petőfi Sándor utcai száz négyzetméteres családi házba, ahol egy holttestet és egy kialudt tűz nyomait találták. A nappaliban egy fatüzelésű mobil kandalló működött, amelynek a közelében volt a tűzifa és egy fotel - írja a Katasztrófavédelem.

A kialudt tűz egy négyzetméteren pusztított, a fotel és egy függöny égett. Nem zárható ki, hogy a kandallóból kipattant szikra okozott tüzet és ez vezetett füstmérgezéshez, azonban a tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.

A tüzelőt és egyéb éghető anyagokat, bútorokat a fűtőeszköztől távolabb helyezzük el, mert a keletkező hő, vagy a kipattanó szikra könnyen tüzet okozhat.

-figyelmeztetett a Katasztrófavédelem!

