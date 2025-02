Az Árfigyelő praktikus segítséget nyújt a gazdaságos vásárláshoz

– Az Ön által említett adat éves szinten hány százalékot jelent?

– Éves szinten kismértékben 4 százalék feletti ütemben emelkedhetnek a fogyasztói árak.

– Milyen tényezők befolyásolták az inflációt?

– Az inflációs folyamatokat egyaránt befolyásolták külső és belső tényezők. Amíg a tavalyi év elején az élelmiszerárak még érdemben visszafogták az inflációt, az év utolsó hónapjaiban, illetve most januárban is már felfelé húzták azt. Ebben jelentős szerepe volt a tavalyi gyenge mezőgazdasági termésnek, amely felhajtotta az árakat, illetve növelte az importot is.

– A mindennapokban, a szolgáltatások áraiban milyen változások következtek be?

– A szolgáltatások esetében a tavalyi év során is több szektorban alkalmazott visszatekintő, infláció-követő árazási gyakorlat hatását kell kiemelni, de több területen, például a lakbér, az egészségügyi szolgáltatások vagy a kulturális és szabadidő szolgáltatások esetében is a vártnál nagyobb volt az év eleji átárazás mértéke. Ezenfelül az adatok azt is mutatják, hogy az év eleji adóemeléseket a vállalatok teljes mértékben áthárították a fogyasztókra.

– Néhány hete lépett hivatalba Donald Trump. Az amerikai elnök intézkedéssorozata mennyire befolyásolja az inflációt?

– Szerepe volt még a magasabb inflációban annak, hogy az idei tél érdemben hidegebb volt, mint a megelőző, így többen kerültek át a magasabb fogyasztási kategóriába a rezsi díjak tekintetében. Felfelé hajtotta emellett az inflációt a forint gyengülése is. Emögött elsősorban a Trump által belengetett vámokkal kapcsolatos várakozások húzódnak meg, azoktól a piacok magasabb inflációt várnak az USA-ban, így pedig szigorúbb monetáris politikát a Fed részéről, ami erősíti a dollárt és negatívan hat a feltörekvő piaci devizákra. A forint gyengülése pedig megjelenik az importált termékek, mint például a tartós fogyasztási cikkek, árában, de felfelé hajtja az üzemanyagárakat is. Kiemelendő még a magasabb energiaárak szerepe is, az orosz-ukrán háború okozta bizonytalanság, a szankciók, illetve a hideg tél egyaránt felhajtják és magas szinten tartják Európában az energiaárakat, amelyek pedig beépülnek minden termék és szolgáltatás árába.