Zajlanak a tárgyalások, hamarosan akár közvetlenül is repülhetünk New Yorkba

A 2024-es év után idén továbbra is minden rekordot megdöntő módon, jól teljesít a magyar turisztikai iparág – többek között erről beszél Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke az Indexnek adott interjújában. Az állami turisztikai ügynökség vezetője arra is kitért, hogy az idén már két hullámban érkeznek külföldi influenszerek az ország népszerűsítése céljából Magyarországra, illetve hogy idén bevezetik a digitális SZÉP-kártyát, azt, hogy hamarosan közvetlen járatok indulhatnak Budapestről az Egyesült Államokba, valamint hogy 2025-ben beindul egy turizmusra szabott hitelintézet működése is.

Guller Zoltán az Indexnek adott interjúban emlékeztetett arra, hogy 2024-ben szárnyalt a magyarországi turizmus: a vendégéjszakák átlagos európai növekedését Magyarország másfélszeres növekedéssel előzte. Ebben az időszakban a főváros mellett Debrecen lett a legnagyobb nyertese a nemzetközi turizmus fellendülésének Magyarországon. Tavaly minden korábbinál több, közel 18 millió turista érkezett a magyarországi szálláshelyekre, csaknem 11 százalékkal megfejelve a 2023-as, szintén kiemelkedő eredményt. A vendégéjszakák száma pedig közel 6 százalékos bővüléssel, több mint 44 milliós új rekordot állított fel. Soha ennyien nem utaztak Magyarországon, soha nem pihent ennyi honfitársunk az országhatáron belül, és soha nem látogatott ennyi nemzetközi turista hazánkba.” - mondta el Guller Zoltán, aki szerint ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a turizmus kulcsfontosságú ágazatként a hazai gazdaságnak egy olyan meghatározó pillére lett mostanra, amely a tavalyi teljesítményével a nemzetgazdaság egyik legfontosabb hajtóerejévé vált, amely mintegy 400 ezer család számára biztosít megélhetést. A 22 százalékot meghaladó vendégforgalom-növekedésével a főváros november végén holtversenyben világelső volt Alicantéval. Olyan globális turistamágneseket utasított maga mögé, mint a második helyre kényszerült Miami, illetve a harmadik helyen található Los Angeles és Athén, amiket Barcelona, Madrid és Róma követ.” - tette hozzá Guller Zoltán, aki ugyanakkor kiemelte a belföldi turizmus fontosságát is. Tavaly, minden korábbinál több, mintegy 9,3 millió hazai utazó 22 millió éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. Miközben Európa-szerte látszik, hogy a belföldi turizmus általában stagnál, és néhol már a főszezonban is csökken, mi büszkék lehetünk arra, hogy a hazai eredményeket tovább növeltük tavaly.” - hangsúlyozta az MTÜ elnöke. A turisztikai ügynökség vezetője kitért arra is, hogy tavaly minden korábbinál jelentősebb mértékben járulhattak hozzá a magasan szárnyaló légi forgalmi adatok a kiváló ágazati eredményekhez. Tavaly 107 ezer járat közlekedett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, 17 százalékkal több mint 2023-ban, a budapesti légikikötőben megfordult utasok száma pedig az elmúlt év végére elérte a 17,6 milliót, közel ötödével múlva felül a megelőző évi adatokat. Jól mutatja ez, hogy mi magyarok igazán jó vásárt csináltunk a nemzet repülőterének visszavételével.” - emelte ki Guller Zoltán, aki ehhez kapcsolódva megemlítette: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Turizmus Évadnyitó Gálán belengette, hogy a tárca közvetlen járatok indításáról tárgyal az Egyesült Államok legnagyobb városai és Budapest között. Jelenleg három légitársasággal is tárgyalunk, szeretnénk elérni, hogy még idén közvetlen járatok létesüljenek az Egyesült Államok több városába. New York esetében nagyon intenzívek a tárgyalások, amint megszületik a hivatalos megállapodás, azonnal bejelentjük.” - mondta az MTÜ vezetője.

Az interjúban Guller Zoltán megerősítette, hogy a tavalyi Magyarországot népszerűsítő külföldi influenszer kampány 2025-ben is folytatódik. Sőt a tavalyi siker alapján idén két kampány is lesz. Az állami turisztika cég irányítója arról is beszélt, hogy a vállalat a hazai fizetőképes turisztikai kereslet örvendetes tavalyi helyreállása után rendkívül fontosnak tartja, hogy a belföldi utazókedvet is élénkítse. Ezért indította be az elmúlt év őszén azt a SZÉP-kártya-kampányát, ami 20 százalékos kedvezményt biztosít azoknak, akik január–februári belföldi tartózkodásukért SZÉP-kártyával fizetnek. Guller Zoltán emellett hangsúlyozta, hogy a SZÉP-kártyák számláin jelenleg mintegy 100 milliárd forint pihen, ami miatt Magyarországon bevezetésre kerül egy új, digitális SZÉP-kártya. Úgy gondoljuk, hogy talán azért, mert a kártyabirtokosok jelentős része már inkább mobilfizetési megoldásokat használ fizikai kártya helyett. Éppen ezért kezdeményezésünkre a bankok létrehoznak egy digitális SZÉP-kártyát, ami mobilos fizetési megoldásként működik majd.” - közölte az MTÜ elnöke, aki a turisztikai vállalkozásokat érintő változásokról beszélve bejelentette, hogy a turizmus egyik legjelentősebb, versenyképességet erősítő lépéseként már idén felállítunk egy speciális hitelintézetet, egy pénzügyi szolgáltatót, amelynek elsődleges feladata a turisztikai kkv-szektor finanszírozása lesz. Gyorsan kívánunk lépni: az új, dedikált pénzintézet ezért már ősztől fogadja a hiteligényeket, és az első hitelprogramok is ekkor jelennek meg.” - mondta Guller Zoltán, hozzátéve: a hitelintézet létrehozását az indokolja, hogy általános tapasztalat a vállalkozások körében, hogy a kereskedelmi bankok nem szívesen hitelezik az ágazatot.

