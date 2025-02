Gyorsulhatnak a bírósági eljárások

Tuzson Bence közölte: 2027-re a bírák bére 2024-hez képest átlagosan 48 százalékkal fog növekedni, az átlagbér 2 millió 250 ezer forint lesz, ami magasabb, mint az európai uniós átlag. A bírósági titkárok, fogalmazók bére 82 százalékkal, az egyéb bírósági alkalmazottak bére pedig száz százalékkal növekszik.

A miniszter kiemelte:

az a legfontosabb, hogy az emberek gyors és méltányos döntésre számíthassanak a bíróságokon is, ezért újfajta gondolkodást kell bevinni a bíróságok életébe. Fel kell gyorsítani és hatékonyabbá kell tenni az eljárásokat!

- mondta.

Ismertette: három munkacsoportot állított fel - a közigazgatási jog, a polgári jog és a büntetőjog területén -, hogy minél gyorsabbak legyenek az eljárások. Ebbe bevonták a bírákat, az ügyvédeket és az ügyészeket is, és egyeztetett valamennyi törvényszék vezetőjével.

A találkozók nyomán megállapodás született az Országos Bírói Tanács (OBT), az Országos Bírósági Hivatal (OBH), a Kúria és az Igazságügyi Minisztérium (IM) között

- tette hozzá.

Tuzson Bence beszélt arról is, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt jól működött a bíróságokon az online jelenlét, ami az intézményesítés esetén szintén gyorsabbá teheti az eljárásokat, de másfajta egyszerűsítéseket is be lehet vonni. Példaként említette a mesterséges intelligenciát.

Az online csalásokra kitérve a miniszter azt mondta, komoly jogszabályváltozásokat hajtottak végre annak érdekében, hogy a bankoknak legyen joguk és kötelességük a pénzösszegeket megállítani.

A legutóbbi jogszabály-módosítástól számítva mostanáig több mint egymilliárd forintot nyertünk vissza a magyar embereknek, ennyit sikerült megállítani és visszajuttatni azokhoz, akiket illet - közölte.

Az áldozatsegítő központokról Tuzson Bence elmondta, hogy jelenleg 17 ilyen intézmény működik. A cél az, hogy minden vármegyeszékhelyen legyen ilyen központ, ahol az emberek jogi, pszichológiai és akár pénzügyi segítséget is kaphatnak. Tájékoztatása szerint évente mintegy 30 ezer embernek segítenek a központokban és az áldozatsegítő vonalon keresztül.