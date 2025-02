Hankó Balázs: Többszörös jogsértést követett el Brüsszel

Hankó Balázs a Magyar Nemzetnek adott interjújában az egyetemi hallgatók ösztöndíjlehetőségei mellett beszélt a munkáshitel népszerűségéről, a demográfiai problémák eredőjéről és a magyar kultúra identitásmegtartó és -fejlesztő erejéről és az ezzel kapcsolatban indított programokról is.

A miniszter Pannónia-programról szólva – melyet a közalapítványok által fenntartott magyar egyetemek hallgatói elől elzárt uniós Erasmus-, Erasmus+ programok miatt indítottak – azt mondta, hogy a Pannónia-program magasabb támogatásokat kínál, mint az Erasmus, és sokkal jobban illeszkedik a diákok igényeihez.

Például nem csak európai felsőoktatási intézményekbe lehet eljutni, szélesre tártuk a lehetőséget: a magyar és külföldi egyetemek közötti együttműködésnek köszönhetően a magyar fiatalok a világ legjobb egyetemeire is eljuthatnak

– fogalmazott Hankó Balázs.

A fiatalok számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy a Pannónia-programban teljes kreditelismerést kapnak, így nem kell halasztaniuk. A program pedig egyre népszerűbb, ezen a héten már a háromezredik fiatal utazott el a program segítségével külföldi tanulmányútra.

Hankó Balázs beszélt arról is, hogy a Horizon-program kapcsán, amiből kizárták a magyar kutatókat, Brüsszel szintén jogsértést követ el. Ezzel kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy tavaly novemberben az Országgyűlés elfogadta azt a jogszabály-módosítást, ami az alapítványi vezetők összeférhetetlenségére, a határozott kuratóriumi időre vonatkozik. A törvény benyújtása és elfogadása előtt Hankó Balázs ötször tárgyalt a bizottság képviselőivel, sem ezen alkalmakon, sem az írásos tájékoztatásra nem volt érdemi észrevételük, majd a törvény elfogadása után bővült a jogosulatlan követelések száma.

"Most már azt is meg akarják szabni, hogy ne csak a kuratóriumi tagokra vonatkozzon az összeférhetetlenség, hanem a kurató­rium által fenntartott egyetemek vezetőire is.

Jól látható: Brüsszelből akarnak beleszólni, hogy ki lehet egy magyar egyetem vezetője. Ehhez semmi közük sincs. Vagy olyan alapítványokra is ki akarják terjeszteni ezt a szabályozást, amelyek nem egyetemi fenntartók

– fogalmazott Hankó Balázs.