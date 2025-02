Harcászati szimulátor és élményalapú tanulás várja a fiatalokat az NKE honvéd tisztképzésében

Az NKE nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló felsőoktatási intézmény, hisz a rendészeti és a honvédtisztképzés, a közigazgatás hazai és nemzetközi szakembereinek, valamint víztudományi mérnökeinek képzése is egy egyetemen, sok területen összefonódva folyik. Az intézmény 2030-ig szóló fejlesztési tervében természetesen a HHK jövőképe is szerepel.

Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődése, a globalizáció, a digitalizáció megköveteli, hogy mi is reagáljunk rá – mondja dr. Lippai Péter dandártábornok, a kar dékánja. A vezető hozzátette: az itt folyó kutatás-fejlesztési, illetve innovációs projektek nem csak a honvédelem érdekeit szolgálják, az eredményeket több területen lehet alkalmazni. De a konkrét eredményeken túl egyfajta motivációs tényező is a leendő hallgatóknak, hogy be tudják őket vonni ezekbe a projektekbe.

Szorosan összekapcsolódik az oktatás és a kutatás

A kar oktatói abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy oktatói tevékenységük mellett különböző kutatási projektekkel is foglalkozhatnak. Ez a párosítás azért szerencsés, mert oktatóként ismerik a honvéd tisztjelöltek képességeit, és célirányosan, az érdeklődési körüknek megfelelő kutatásokba is be tudják őket vonni. Számos tudományos diákköri téma kapcsolódik valamely nagyobb kutatáshoz, sőt a karon tavaly meghirdetett hallgatói innovációs ötletpályázat is sok fejlesztési irányt adhat.

A Neumann János Program fókuszában az egyetemek, valamint a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. Az NKE, illetve a HHK is részt vesz a programban, műszaki területen (VR-fejlesztések, additív gyártástechnológia) több civil egyetemmel is vannak közös projektjeik, sőt közös képzésük is.

A kar tagja több hazai és nemzetközi konzorciumnak, amelyeknek más hazai és külföldi egyetemek, gazdasági szereplők is a tagjai. A civil cégek számára kiváltképp hasznos, hogy az itt folyó oktatás, kiképzés során az eszközeiket akár szélsőséges viszonyok között is tesztelni tudják. A karnak pedig azért jó az együttműködés, mert ezek az eszközök a legújabb, legkorszerűbb technológiát képviselik, a fiatalok számára érdekesek és további motivációt jelentenek.