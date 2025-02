Hiába ígérték, nem érdekli már a gyermekvédelem az influenszereket

Az influenszerek hallgatnak

A tüntetésen felszólalók egybehangzóan állították tehát, mindent megtesznek majd azért, hogy a gyermekvédelem – legfontosabb ügyként – ne kophasson ki a közbeszédből. Az egyéves évfordulóhoz közeledve pedig az Origo úgy döntött, megnézi, hogy a nagy fogadkozásaikhoz hűen tényleg a gyermekvédelem ügyének rendelték-e alá közösségi felületeiket a tartalomgyártók.

Miután a tavalyi tüntetésen Osváth Zsolt rögzítette, hogy máris történelmet írtak, azt is bejelentette, hogy a kormány helyett mostantól ők fognak cselekedni. Méghozzá a közösségi média felhasználásával, hiszen – tette hozzá Osváth – „nekünk egyelőre tényleg most csak ennyink van”. Majd arra kérte a tüntetésen résztvevőket, hogy azonnal „kövessék be” az általa létrehozott Bántottak nevű oldalt, itt szervezik ugyanis majd a kormány helyetti cselekvést.

Nos, a Bántottak Instagram-oldalára kattintva az látható, hogy cselekvésnek és közösségszervezésnek bizony nyoma sincsen. A februári tüntetés után ugyan még kiment néhány poszt, de márciustól már csak havi egy tartalom került ki az oldalra. Az utolsó bejegyzés pedig 2024. augusztus 24-i keltezésű. A Facebookon pedig még ennél is hamarabb leállt Osváth kormány helyetti cselekvése, oda ugyanis 2024. június 13. óta nem került ki új tartalom.

A Bántottak Instagram oldalára augusztus óta nem került ki tartalom. Fotó: Instagram

Gyermekvédelem hanyagolva: nincs jól ez így

„Ha a társadalmi diskurzust nem hagyjuk elülni, (…) eredményeket fogunk tudni elérni. Rajtatok múlik! Tartsátok folyamatosan napirenden ezt a kérdést, ne hagyjátok, hogy eltereljék a témát” – ezt már Szabó Márton, alias "Csoki" a Jólvanezígy YouTube-csatorna társműsorvezetője mondta a tüntetésen.

A Szabó által meghirdetett cselekvési program egyértelműen fogalmaz: folyamatosan napirenden kell tartani a gyermekvédelem ügyét, így gátolva, hogy „eltereljék” a témáról a figyelmet. Ebből kiindulva joggal feltételezhetnénk, hogy Szabóék is kiemelten foglalkoztak a gyermekvédelemmel csatornájukon. Csakhogy a számok nem igazolják vissza ezt az előfeltevést.

Az influenszer-tüntetés óta a Jólvanezígy YouTube-csatornára cikkünk megírásáig 198 adás került ki. Ezek közül pedig – a csatornához tartozó tartalomleírások alapján – csupán 25 részben került szóba a gyermekvédelem témaköre. Ez pedig azt jelenti, hogy az epizódoknak mindössze 12,6 százalékában foglalkoztak azzal az üggyel, amelyről Szabó szerint egyáltalán nem is szabadott volna levenni a figyelmet. És még rosszabb a helyzet, ha azt is figyelembe vesszük, hogy egy adás ráadásul nem is egyetlen téma köré szerveződik, hanem átlagosan hat-hét hírt veséznek ki a Jólvanezígy műsorvezetői. Hiába fogadkozott tehát Szabó, hogy folyamatosan napirendben tartják majd a gyermekvédelem ügyét, a valóság ezzel szemben az, hogy a csatornájuk hírözönének mindössze két százalékában jelent meg a gyermekvédelem topikja.