A Trump-tornádó miatt Brüsszel még agresszívebb üzemmódra válthat!

Biztos vagyok benne, hogy ha ez a vita ilyen szintre jut, határozottan ki fogunk állni ebben az ügyben. Emellett rendelkezünk nemzeti intézményekkel, amelyek arra hivatottak, hogy feltárják az ilyen beavatkozási kísérleteket. A magyar parlamentben szuverenista többség van, számunkra ezek az értékek az elsők, és meg fogjuk védeni hazánkat. Szembeszállunk, ellenállunk, ahogyan a migráció ügyében is tettük, úgy a szólásszabadság csorbításának kérdésében is fellépünk ezután is – éppúgy, ahogyan eddig is ellenálltunk a brüsszeli törekvéseknek.

A Fidesz közelgő frakcióülésén elképzelhető, hogy a kormánypárti többség valamilyen törvényjavaslattal él a parlament felé az USAID-botrány kapcsán?

Biztosan téma lesz, hiszen óriási horderejű változás zajlik a szemünk előtt. Erről beszélni kell, ezt be kell mutatni a választópolgároknak is. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy konkrét javaslatokkal is előállunk, de az biztos, hogy a téma a frakcióülésen napirendre kerül.

Van-e lehetőség arra, hogy a befolyásolással érintett közép-európai országok összefogása révén az amerikai kormányzat pontosan nyilvánosságra hozza ezeket az adatokat?

Van és lesz is lehetőség erre. Az első lépés az, hogy ezek a közép-európai országok öntudatra ébredjenek. Magyarországon ez a kérdés már régóta napirenden van. Évek óta beszélünk a Soros-hálózatról, évek óta szó esik a „guruló dollárokról”. Most pedig itt a bizonyíték arra is, hogyan fonódik össze a médiavilág és az NGO-k hálózata a külföldről érkező pénzekkel. Donald Trump és Elon Musk lebuktatta őket, ez ennek az évtizednek az egyik legnagyobb horderejű fejleménye.

Ezeket az összefüggéseket világossá kell tenni ezekben az országokban, erről nyíltan kell beszélni, hiszen a nyilvánosság ereje kulcsfontosságú. Úgy gondolom, hogy ha ennek a rendszernek a felszámolása a cél, akkor ebben a mostani amerikai adminisztráció is partner lehet.



Különösen Brüsszel részéről várható egy agresszívebb fellépés

Fotó: vadocz david



Mint volt EP-képviselő, rengeteget hallott a transzparencia fontosságáról. Nem hiányolta az Európai Parlament lépéseit ebben az ügyben, miközben lépten-nyomon a transzparenciáról beszélnek?