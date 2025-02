Hidvéghi Balázs: Nehéz eldönteni, hogy a DK vagy a Tisza MLM-haknija volt a kínosabb

Vasárnap tartotta szokásos évértékelőjét Gyurcsány Ferenc, aki többek között a szabad szerelemről, süllyedő Titanicról és a baloldal nehéz helyzetéről beszélt a mintegy egyórás előadásában.

A kormány részéről Hidvéghi Balázs kommentálta az eseményt, illetve az ott elhangzottakat. Posztjában úgy értékelte a látottakat, hogy

egyelőre nehéz eldönteni, hogy ez vagy a Tisza párt MLM-haknija volt a kínosabb. Gyurcsány láthatóan továbbra sem érti a világ történéseit, sem Magyarország érdekeit ebben a világban.

Majd felidézve a Gyurcsány-korszakot, az államtitkár azt írta, hogy

"az maga az abszurd kategória, hogy éppen az az ember beszél a jó kormányzásról, akinek a katasztrófa-kormányzása teljes gazdasági, politikai és morális csődbe juttatta hazánkat - és, megjegyzem, hozzájárult a Fidesz 2/3-os győzelméhez."

Hidvéghi szerint ugyanakkor egyvalamit el kell ismerni: Gyurcsány "delirálásai azért szolgáltattak legalább némi humort is". "Szerinte az ő programjuk a Dobrev-féle árnyékkormány által alkotott program. Arról mondjuk megfeledkezhetett, hogy ez az igazán színvonalas árnyékkormány érdeklődés hiányában önmagát oszlatta fel. Nem is voltak hatalmon, de már meg is buktak. Ez ám a teljesítmény!" - üzent cinikusan a fideszes politikus.