Hidvéghi Balázs keményen beleállt Ruszin-Szendi Romuluszba

Hidvéghi kijelentette:

Ruszin-Szendi Romulusz ukránbarát és háborúpárti. Ezt saját maga mondta ki.”

Hozzátette, hogy a volt vezérkari főnök még korábban az Európai Unió és a NATO vezetőit is Ukrajna támogatására buzdította, ami sem akkor, sem most nem egyezik Magyarország hivatalos álláspontjával.

Az államtitkár hangsúlyozta: a magyar kormány mindig is az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások pártján állt, és ez az álláspont az elmúlt három évben sem változott. Ezzel szemben – tette hozzá – „Brüsszel Péter és új kedvence nem vették észre, hogy a világ megváltozott”.

Hidvéghi szerint ezt bizonyítja az is, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke immár Ukrajnát kritizálja, és béketárgyalásokat kezdeményezett.

„Brüsszel Péter és Ruszin-Szendi Romulusz ugyanazt a veszélyes, háborúpárti álláspontot képviselik most is, amit Brüsszel és a bukott amerikai demokraták” – fogalmazott Hidvéghi Balázs, kiemelve, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll.