Humusz Szövetség: 30 éve „Teljes élet – nulla hulladék”

A Humusz Szövetség 30 éve küzd a fenntartható jövőért. Kreatív kampányokkal hívják fel a figyelmet a hulladékcsökkentés fontosságára, de a jogszabályi környezet kialakításából is kiveszik részüket. A jövőben is aktívan dolgoznak azért, hogy a hulladékszegény termelés és fogyasztás mindennapi gyakorlattá váljon, a többi között óvodákban és iskolákban segítik a szemléletváltást, de vállalatok munkáját is segítik a zöldebbé válásban.

Harminc éve, öt magyar környezetvédelmi szervezet szerelemgyerekeként jött létre a Hulladék Munkaszövetség, mai nevén: Humusz Szövetség – olvasható honlapjukon. A cél már akkor az volt, hogy felhívják a figyelmet a hulladékproblémára és a megelőzésre. A szervezet folyamatosan fejlődött, központjuk, a Humusz Ház 2003-ban nyitott meg, az épület és kertje azóta is oktatóközponként működik, mely a közelmúltban tanösvénnyel is bővült. Ugyanebben az évben egy másik nagy lépést tett a szervezet, csatlakozott a European Environmental Bureau-hoz és a GAIA-hoz, így a nemzetközi környezetvédelmi mozgalmak aktív szereplőjévé vált. Betétdíjas rendszer, illegális hulladéklerakás, biohulladék: figyelemfelhívás és szakmai munka A humor és a szakmaiság egyszerre jelent meg kampányaikban. Az utolsó betétdíjas (újratölthető) Törley pezsgős üveg „temetése”, és a „banyatank futam” az előbbi kategóriába tartozik. Míg az első jelentős, országos akció, a Tájsebészet az illegális hulladéklerakás felszámolását tűzte ki célul. A Nulla Hulladék 10 lépés program gyakorlati útmutatóként segíti a lakosságot a hulladékcsökkentésben. Továbbá olyan zöld jeles napok is a nevükhöz fűződnek, mint az Újrapapír Napja (március 1.) vagy a Komposztálás Ünnepnapja (október 10.). Az elmúlt harminc évben segítették és formálták az országban folyó szakmai munkát. Részt vettek országos szintű bizottsági munkákban, hozzájárultak a jogszabályi környezet alakításához. Konferenciákat szerveztek, szakanyagokat, tanulmányokat írtak, melyeket bárki letölthet, és állásfoglalásokat tettünk közzé olyan témákban, mint a biohulladék, a hatékony betétdíjas rendszerek vagy a biológiailag lebomló műanyagok. Zöld óvodák és iskolák „Mindig is úgy hittük, hogy az együttműködés és a szemléletformálás sokat segít abban, hogy a hulladékszegény termelés és fogyasztás mindennapi gyakorlattá váljon. Tudásmegosztással, tanácsadással, pályázati projektekkel támogatjuk a társadalom zöldebbé válását. Szervezésünkben indult útjára a Nulla Hulladék Hálózat (NuHu), és nagyon büszkék vagyunk az Ökoiskola és Zöld Óvoda hálózat bővítésére. Aktív tagjai vagyunk a Zöld Civil Együttműködésnek, 2024-ben Zöld Országos Találkozót szerveztünk” – írják.

Segítik a cégek zöldebbé válását A Humusz Szövetség 2011 óta társadalmi vállalkozásként cégeket segít a fenntarthatóbb működés elérésében. Vállalatoknak szerveznek képzéseket, előadásokat, csapatépítő programokat, segítve őket a zöldebb üzleti modellek kialakításában. Tovább a zöldebb mindennapokért „A követőinknek és támogatóinknak köszönhetően idén is folytatjuk munkánkat: Az év legfontosabb programjai közé tartozik a Kukadiéta kampány elindítása, amely edukációs anyagokkal segíti a lakosságot, valamint a Kukabúvár magazin jubileumi kiadása a Föld Napjára időzítve. Szeptemberben Giliszta Fesztivált, októberben pedig Országos Komposztünnepet tartunk, továbbá új, interaktív játékokat fejlesztünk a tanösvényünkhöz, valamint akkreditált pedagógusképzéseket és komposztmester-tréningeket szervezünk. Hálásak vagyunk minden támogatónknak, önkéntesünknek és munkatársunknak, akik hozzájárultak a szervezet harmincéves sikertörténetéhez! Egy biztos: továbbra is a „Teljes élet – nulla hulladék” szlogen és értékrend jegyében folytatjuk a munkánkat.” A Humusz Szövetség munkáját többféleképpen is lehet támogatni, melyről holnapjukon lehet tájékozódni. Az adó 1%-a az alábbi adószámon ajánlható fel: 18529904-1-43

