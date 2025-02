Itt a hivatalos adat: a mai nap volt az idei tél leghidegebb napja

A HungaroMet közösségi oldalán azt írta: tegnap felhősebb időben volt részünk, a maximum is nagyrészt 0 és +4 fok között alakult.

Ez országos átlagban 4-5 fokkal alacsonyabbat jelent az ilyenkor szokásosnál

- emelték ki.

Estétől északkelet felől elkezdett csökkenni a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderült az ég - tudatták a bejegyzésben.

Ennek köszönhetően az idei tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét mértük.

Zabarban -14 fokig hűlt le a levegő.

Emellett mellékeltek egy ábrát a leghidegebb települések listájáról is, amelyből az is látszik, hogy több olyan település volt ma Magyarországon, ahol -10 foknál is hidegebb volt.

