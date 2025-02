Orbán Viktor: Bevezetjük a két- és háromgyermekes édesanyák teljes, életük végéig tartó jövedelemadómentességét – élőben a kormányfő évértékelő beszéde

Áttörés kell az otthonteremtésben is - mondta Orbán Viktor. Április 1-től lép életbe az 5 százalékos lakáshitel-kamatplafon. 18 ezer kollégiumi férőhellyel valósul meg a diákváros. Hiába az áttörés, ha nem tudjuk megfékezni az inflációt, különösen az élelmiszerinfláció - mondta. Egy inflációt megfékező program is kell - tette hozzá. Egyes alapvető élelmiszerek árát a kereskedők és az áruházláncok jelentősen megemelték és ezzel persze a profitjukat is. Idén januárban a tejet 39 százalékkal, a tojást 35 százalékkal, az étolajat 11 százalékkal adták drágábban. Ez sok. Megengedhetetlen, és nem is engedjük meg.

Utasítottam a gazdasági minisztert, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal az áremelkedések megállításáról. De ha szép szóval nem megy, majd megy hatósági árakkal.

Ha ez sem lenne elég, akkor a kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogjuk – tette hozzá. Nem szeretnék idáig eljutni, mert jobb a megállapodás.