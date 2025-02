Tombol az influenzajárvány, rengetegen fordulnak orvoshoz

Január 27. és február 2. között országszerte 83 600-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Ez a szám múlt héten közel 70 ezer fő volt.

Akut légúti fertőzés tüneteivel 322 600 ember fordult orvoshoz.

Az 5. héten influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz forduló betegek 46,1 százaléka 14 év alatti volt, 28,1 százaléka a 15-34 évesek, 19,4 százaléka a 35-59 évesek, 6,4 százaléka pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott - olvasható az NNGYK honlapján.

Az év 5. hetében tizenhét közigazgatási területen nőtt, három területen csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva.

A legtöbb beteg Tolna, Veszprém és Somogy vármegyében volt, a legkevesebb Zala, Komárom-Esztergom és Csongrád-Csanád vármegyében van.

Kórházba az 5. héten 317 ember került súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 34-nek volt szüksége intenzív/szubintenzív ellátásra.

Korábban arról is írtunk, hogy most tetőzik az influenza, éve óta nem volt ennyi beteg. Rusvai Miklós virológus az Origónak elárulta, hogy ennek mi az oka, és hogy miért húzódnak el akár több hétig is a betegség tünetei.