Most tetőzik az influenza, nyolc éve nem volt ennyi beteg

Elárulta, hogy a beküldött minták körülbelül négyötöde, - vagy akár egy kicsit még több is - az influenzavírus valamelyik változata, és egyötöde az pedig 5-6 különböző más vírus között oszlik el.

Ezek között még mindig ott van a koronavírus, a SARS-CoV-2, ott van a HMPV vagy a metapneumovírus, ott van az óriássejtes vírus, ott van a parainfluenza vírus és még számos más, tehát legalább 5-6 különböző vírus osztozik a maradék húsz százalékon, egyötödön.

Elhúzódó tünetek

Rusvai szerint a vírusnak olyan mutációja vagy változása nem történt, ami ezt az elhúzódó jelleget indokolná, ezért ő inkább járványtani okokkal magyarázza mindezt.

Egyrészt azért húzódik el, mert az embereknek az immunrendszerének az emlékezete elhalványult, tehát ahogy mondtam, most a szokásosnál hosszabb kihagyás volt az influenzajárványok között, és mivel az immunrendszer is felejt, és általában Magyarországon az átfertőződéses immunitás védi a legtöbb embert az influenza ellen, ezért nincs már részleges, vagy nagyon kis arányú a részleges védelem, mert régen voltunk átfertőződve influenzával. Ebből kifolyólag pedig az immunrendszerünk kevésbé van felkészülve, hogy védekezzen, ezért hosszabb ideig tart mire leküzdi a betegséget.

"A másik pedig az, legalábbis én azt figyeltem meg a környezetemben, hogy a magyar ember nem marad otthon. Tehát igyekszik lábon kihordani a betegséget, ami nem kedvez a gyógyulásnak. Mindig mondják az orvosok is, a járványtani szakemberek is, hogy egy maradjunk otthon, hogy ne fertőzzük meg a többieket.

A virológus szerint azért is fontos, hogy otthon maradjunk, hogy meleg, egyenletes hőmérséklet vegyen körül minket, miközben sok folyadékot és vitamindús, könnyű ételeket viszünk be a szervezetükbe. Úgy véli, ha ezt betartjuk, akkor akár öt nap alatt is túl lehetünk rajta, de lábon kihordva ez eltart akár három hétig is.

Lehet, hogy nem fognak örülni többen annak, amit mondok, de ha valaki eddig nem oltatta magát, akkor gondoljon bele abba, hogy körülbelül két hét, mire az oltás hatására az immunitás kialakul. Szerintem addigra a járvány legrosszabb részén túl leszünk, tehát már eső után köpönyeg. Most már inkább szeptemberben lesz érdemes.

