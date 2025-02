Minden esetet komolyan vesznek a rendőrök, nem véletlen, egy kis bomba is rengeteg ember halálát okozhatja

Hogy miért nem lehet félvállról venni egyetlen esetet, nem nehéz kitalálni. A kulcsszó természetesen a bomba.

Egy kisebb bomba a környezetében okoz károkat, tehát nem olyan, mint egy gázrobbanás. Ott van a robbanásnak egy epicentruma, ahol komoly rombolást tud okozni, és ahogy távolodunk ettől a robbanási ponttól, csökken a hatása. Azonban az is fontos, hogy mennyi robbanószert tartalmaz a szerkezet

- mondja Ladocsi Attila igazságügyi tűzszerész szakértő. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy durván kétkilós bomba, ami egy kisebb táskában is elfér, és a cipelése cseppet sem feltűnő, abban a helyiségben, ahol fölrobban, jelentős károkat tud okozni. Ha ez iskolában, az egyik osztályteremben történik, ahol közel vannak a falak, ott az épület szerkezete is súlyosan sérülne, és egy ilyen - mondjuk így - kisebb bomba robbanása is több embert megölhetne.

Egy bombát több módon is lehet hatástalanítani: kivihetik valahova egy robot segítségével, vagy ha nem lehet mozgatni, akkor odabent végzik el a szükséges beavatkozásokat. Mindez attól függ, hogy miből van összeállítva a szerkezet. Mivel ezerféle összeállítási mód van, ezért 20 perctől akár hosszú órákon keresztül is eltarthat egy bomba hatástalanítása.

Bombariadó az egri iskolában, rendőrök a helyszínen

Fotó: Gál Gábor/Heol.hu

De ismét vissza a gyerekekhez, mert, ahogy azt már említettük, a 15 éves fiú esete nem egyedi. Küldött fenyegető tartalmú levelet egy 10 éves kisfiú is, az egyik X. kerületi iskolának. Tettére sem ő, sem anyja nem tudott magyarázatot adni. Egy 11 éves fiú, aki ugyanezt tette, azonban igen: ő nem akart dolgozatot írni matematikából.

Szintén a közelmúltban, egy 14 éves gyerek négy, egy másik 15 éves fiú 46 iskolának küldött fenyegető levelet.

Mindennek az alapja a gyereknél mutatkozó szocializációs hiányosság

- mondja az általunk megkérdezett igazságügyi szakértő.