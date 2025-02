Itt van Orbán Viktor teljes évértékelő beszéde

Orbán Viktor leszögezte, a magyar gazdaságban is áttörést kell elérni. Kiemelte: meg kell tartani a munkahelyeket, ami nem lesz egyszerű, itt van ugyanis egy vámháború "terebélyesedő viharfelhője", amit megakadályozni nem tudunk, de ki kell számolni, hol lesznek leépítések, gyárbezárások és egyéb "gazdasági nyavalyák". Emlékeztetett arra, amikor a baloldal lenézően összeszerelő üzemnek minősítette a magyar autógyárakat, és támadta a kormány iparpolitikáját. Ma az új amerikai elnök ezeket a gyárakat akarja megszerezni és áttelepíteni Amerikába. "Nem hiszem, hogy szemetet gyűjtene" - jegyezte meg. Fontosnak nevezte a szolgáltatásokat, a tudásalapú gazdaságot és a turizmust is, hangsúlyozta azonban: termelés, vagyis munkaalapú gazdaság nélkül egyetlen ország sem tud megélni. A miniszterelnök meghirdette a 100 új gyár programot. Csak így tudjuk biztosítani, hogy minden magyarnak, aki dolgozni akar, legyen munkája a jövőben is - mondta. Az a célunk, hogy miközben máshol gyárakat zárnak be és emberek tízezreit bocsátják el még Németországban is, Magyarországon fejlesszenek, bővítsenek, sőt vegyenek fel új munkásokat.

Hatalmas bejelentések

Legjobb védekezés a támadás - figyelmeztetett. Hozzátette: arra is figyelni kell, hogy a nagy viaskodás közben ne veszítsük szem elől a jövőt, ne zárjuk magunkat a jelenbe. 2030-ra a technológiai változások olyan új világot fognak bevezetni, ahol az emberiség történetében először a gyártásban több lesz a számítógép, mint az emberi agy. Ez olyan jelentőségű, mint száz évvel ezelőtt az elektromos áram volt - jelezte. Értékelése szerint a felkészüléssel nem állunk rosszul, de a tempót fokozni kell, és a kormány tudja is, mit kell tennie. Ideje Palkovics Lászlót ismét munkába állítani - fűzte hozzá. Orbán Viktor meghirdette "Európa legnagyobb adócsökkentési programját" is. Közölte: két lépésben (2025. július 1., majd 2026. január 1.) megduplázzák a gyerekek után járó adókedvezményt. Egy gyerek után 20 ezer, két gyerek után 80 ezer, három és több gyerek után 200 ezer forintot lehet levonni a szülők adójából és járulékából; ez több mint egymillió családot érint - jelezte. Elmondta azt is, hogy bevezetik a csed és a gyed, valamint a két- és háromgyermekes édesanyák teljes, életük végéig tartó jövedelemadó-mentességét. A háromgyermekesekét egy lépésben, 2025 októberétől. A kétgyermekesekét lépcsőzetesen, 2026 januárjától. "Ez világszenzáció, ilyen nincs sehol" - hangsúlyozta. A miniszterelnök elismerte, hogy ez óriási kiadást jelent, ám hozzátette, a nekilendülő gazdaság, a vállalkozásokat támogató programok és a teljes foglalkoztatás együtt képes megtermelni ezt az összeget úgy, hogy közben a költségvetési hiány és az államadósság is csökken. Régi álomként szólt arról, hogy a gyermeket nevelő szülők ne legyenek anyagi hátrányban a gyermektelenekkel szemben. "Meggyőződésem, hogy akkor születik több gyermek, ha az édesanyák biztonságban érezhetik magukat a gyermekeikkel. Ha 2010-ben nem vezettük volna be az új családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyerek lenne Magyarországon" - idézte fel.

Kiemelte: áttörés kell az otthonteremtésben is. Készen van a csok plusz, a falusi csok, a lakásvásárlási kedvezményes áfa és a vidéki otthonfelújítási program, és már igényelhető a munkáltatóktól a lakhatási támogatás is. Ehhez csatlakozik április elsejétől az 5 százalékos lakáshitel kamatplafon. Jön a SZÉP kártya és jönnek az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások, majd érkezik még a Diákváros, 18 ezer kollégiumi férőhellyel - sorolta. Orbán Viktor azt mondta: hiába azonban az áttörés, ha nem tudjuk megfékezni az inflációt. Az infláció alááshatja a többi program sikerét és megkeseríti az emberek életét, különösen az élelmiszer-infláció - mutatott rá. Emlékeztetett: a kormány egyszer már bevezetett árletörő intézkedéseket, az élelmiszerár-stopot, az árfigyelő rendszert, a kötelező akciózást és közben emelték a béreket. Megjegyezte: az áremelések ellen magasabb fizetéssel lehet a legjobban védekezni. Ez általában igaz is, de nem mindig, és nem minden körülmények közt elég. Itt és most nem elég - hangsúlyozta.

Egyes alapvető élelmiszerek árát a kereskedők és az áruházláncok jelentősen megemelték, és ezzel persze a profitjukat is. Idén januárban a tejet 39 százalékkal, a tojást 35 százalékkal, az étolajat 11 százalékkal adták drágábban. Ez sok, sőt megengedhetetlen - mondta. Orbán Viktor közölte: utasította Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal, hogy állítsák meg az árak emelkedését. "Szép szóval. De ha szép szóval nem megy, majd megy hatósági árakkal" - tette hozzá. Az árszabályozást senki sem szereti, de ilyenkor nincs más választás - hangsúlyozta Orbán Viktor. Ha nincs megállapodás, jön a hatósági ár. Ha ez sem lenne elég, akkor a kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogjuk - vetítette elő. A miniszterelnök azonban hozzátette: nem szeretne idáig eljutni, mert "jobb a békesség és jobb a megállapodás". Kiemelte: a nyugdíjasoknak külön figyelem jár, mert az élelmiszerárak tőlük nagyobb arányban viszik el a nyugdíjat, mint a dolgozóktól a fizetést. Ezért a nyugdíjasok számára a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek esetén az év második felében egy bizonyos havi összeg erejéig visszatérítik az áfát - jelentette be Orbán Viktor. Magyarázatként hozzáfűzte: az áfa-csökkentés leginkább a kereskedelmi láncok profitját növeli, ezért nem ezt választják, a bevezetni kívánt áfa-visszatérítés viszont biztosan azokhoz jut, akiknek szánják.

Nem kell a hadseregbe a pártpolitika

A miniszterelnök kijelentette: a hadseregből a pártpolitikát kifele kell vinni, nem befelé. Az egykori honvéd vezérkari főnökre, a Tisza párthoz csatlakozott Ruszin- Szendi Romuluszra utalva megjegyezte: "mértéktartást javaslok mindenkinek, neki is azt javasoltam volna". Orbán Viktor hangsúlyozta: a hadseregben csak nemzetstratégiának van helye, a tiszteknek tudniuk kell, hogy ez magasan a pártpolitika felett áll. Rivalizálások, villaügyek, "egoviharok" nem méltók a honvédséghez, nem valók a nyilvánosság elé, és különösen nem a politika színpadára - jelezte a kormányfő. Úgy fogalmazott: elvárja Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztertől, hogy a seregben mindenki e szerint tegye a dolgát. Tisztelet a magyar katonáknak - mondta a miniszterelnök.

Fellépés a kábítószer-kereskedelem ellen

Orbán Viktor aggasztónak nevezte az adatokat a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás növekedéséről. Itt baj van - jelentette ki. Jelezte: az olcsó, mérgező kotyvalékok, szintetikus szerek elárasztották az országot, majd arról beszélt, hogy ezt meg kell fékezni, bármi áron. Közölte: külön kormánybiztost fog kinevezni, zéró toleranciát vezetnek be, Pintér Sándor belügyminisztert pedig arra kérte, hogy a kábítószer-kereskedőkkel szemben rendeljen el "rendőri hajtóvadászatot". A kábítószer-kereskedő ronccsá teszi és megöli a másik ember gyerekét. Ezért nem érdemelnek sem kíméletet, sem kegyelmet, és nem is fognak kapni - mondta a miniszterelnök. A kormányfő évértékelő beszédében bejelentette a készpénzhasználat és a kistelepülések védelmét is. Közölte: pozitív választ adnak arra a képviselői indítványra, amely alkotmányban garantálná a készpénzhez való jogot. A témát "szabadságkérdésnek" nevezte, hozzátéve, hogy a készpénz használata "nem szokás, hanem jog". Igazi, kézzel fogható biztosíték csak a készpénz lehet - fogalmazott. Nem akarunk a bankok rabszolgái lenni. A bankkártya a banké, a készpénz a tied - jelentette ki.

Közölte azt is: komoly vitát szimatol a kistelepülések önvédelmi jogáról, arról a kérdésről, hogy van-e joguk "megvédeni falusi, vidéki méretüket és arculatukat", mert ha igen, akkor eszközöket is kell nekik adni ahhoz, hogy "gátat szabhassanak a beköltözéseknek". A vidék, a falu, a kisváros nem kísérleti terep, hanem örökség - jelentette ki Orbán Viktor.

Behódoló kormányt akar Brüsszel

Arról is beszélt: Brüsszelnek csak az a fontos, hogy neki behódoló kormánya legyen Magyarországon, olyan kormány, amely nem épít kerítést, nem adóztatja meg a multikat és a bankokat, nem fogad el gyermekvédelmi törvényt, nem vezet be 13. havi nyugdíjat és rezsicsökkentést, hanem hagyja, hogy szépen, tempósan, alaposan, ahogy szokták, kifosszák az országot. Mindig erre keresnek embert. Próbálkoztak már szakértő miniszterelnökkel, kanadai-magyar kettős állampolgárral, hiperpasszív nyelvtudású polgármesterrel, szélsőbaltól szélsőjobbig összeabroncsozott összefogással. Most új műsor van, új színpad, új báb, csak a kéz a régi, meg az ismerős mosoly - mondta. A kormányfő úgy fogalmazott: sose felejtsük el, hogy a mi igazi ellenfelünk nem a magyarországi ellenzék, hanem az ő gazdájuk. A magyar ellenzék csak megbízást teljesít, csak kiszolgálja a birodalmi akaratot, amely őt pénzeli, eteti és utasítja.

Hozzátette, sokszor láttuk már történelmünkben a "megvett, kitartott, birodalmi udvarokban csicskáztatott lakájpolitikusokat", akik "mindig azok voltak, ami az érdekükben állt, zapadnyikok, moszkoviták, labancok, azok voltak, ami éppen megérte nekik, csak magyarok, hazafiak nem voltak sohasem". Bejelentette, hogy az európai parlamenti képviselőknek a jövőben a magyar törvényhozás tagjaiéval azonos vagyonbevallást kell tenniük. Hozzátette: 1990-ig Moszkva biztosított büntetlenséget a kommunistáknak, most Brüsszel biztosít büntetlenséget a liberálisoknak. Milyen szerencse, hogy Brüsszel nem Moszkva - jegyezte meg. Hozzátette, miközben Magyarország napi egymillió eurós büntetést kap "a migránsok távoltartásáért", az ellenfelek büntetlenséget kapnak köztörvényes cselekmények alól. Hűségesküért cserébe mentelmi jog - összegzett a kormányfő, aki ez után - Arany János versét idézte: "Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat."