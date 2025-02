Felborult egy kamion az M1-esen, teljes szélességében lezárták az autópályát Óbaroknál

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint összeütközött egy kamion és egy autó Óbaroknál az M1-es autópálya 44-es kilométerszelvényénél, a Hegyeshalom irányába vezető oldalon.

A baleset következtében a kamion felborult. A helyszínre riasztott tatabányai hivatásos, valamint a bicskei önkormányzati és önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességben lezárták.

