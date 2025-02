Karácsony Gergely fittyet hányt a Fővárosi Közgyűlés döntésére

Karácsony Gergely kedden jelentette be, hogy pályázatot ír ki egy inkubátorház megvalósítására

Korábban a Fővárosi Közgyűlés azonban leszavazta a tervet

Az ötlet eredetileg a Kétfarkú Kutyapárté volt, a Tisza Párt pedig a Freeszfe Egyesületnek jutatta volna a Szabolcs utcai ingatlant

Egy kulturális és ifjúsági célú inkubációs és közösségi tér létrehozására irányuló felhívásról szavaztak január 29-én a Fővárosi Közgyűlésben. A fővárosi képviselők nem fogadták el a javaslatot, ennek ellenére a főpolgármester a héten bejelentette, hogy kiírták a pályázatot a csak „pesti Jurányiként” hivatkozott inkubátorházra. Az, hogy a főpolgármester ennyire nyíltan szembement a fővárosi képviselők döntésével, példa nélküli.

Hiába nem támogatták a képviselők

Karácsony Gergely kedden jelentette be, hogy új kulturális teret hoz létre a fővárosi önkormányzat Budapesten és már lehet is pályázni a XIII. kerületben lévő Szabolcs utca 27. szám alatti egykori iskolaépület helyiségeinek használatára. A fővárosi Fidesz-frakció ledöbbent a főpolgármester bejelentésén.

Milyen döntés alapján írta ki a pályázatot, amikor a Közgyűlés a januári ülésén ezt az előterjesztését nem támogatta?

Ha nem számít önnek a Közgyűlés döntése, akkor viszont miért terjesztette elő egyáltalán?” - kérdezte Karácsonytól Gulyás Gergely Kristóf képviselő, miután a január 29-ei testületi ülésen 10 nem, 10 tartózkodás és 13 igen mellett nem szavazták meg a Szabolcs utcai ingatlan üres emeleteinek pályáztatását.

Eredetileg Döme Zsuzsanna ötlete volt

Döme Zsuzsanna, a 2024. október 30-ai Fővárosi Közgyűlés ülésére vitte be a Szabolcs utca 27. szám alatti ingatlan hosszabb távú hasznosításának koncepcióját. A Kétfarkú Magyar Kutyapárt képviselőjének előterjesztésében az állt, hogy mivel a Szabolcs utca 27-ben álló egykori iskolaépület a maga sajátos elrendezésével alkalmas arra, hogy művészeti vagy az ifjúsághoz kapcsolódó feladatot ellátó további szervezeteket is befogadjon és így egy, a Fővárosi Önkormányzat kulturális- és ifjúsági közfeladatainak ellátásához kapcsolódó, azt segítő és hiánypóló inkubátorház jöjjön létre, a főváros pályáztassa meg a használaton kívüli helyiségeket. Ugyanakkor egy módosító javaslatban az is szerepelt, hogy a kulturális- és ifjúsági célú közfeladatellátáshoz kapcsolódó célok részletes meghatározásáról és értékeléséről az Emberi Erőforrások Bizottságában folytatott konzultációra is figyelemmel – készítsen elő pályázati felhívást és azt terjessze a Tulajdonosi Bizottság elé.