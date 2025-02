Karácsony Gergelyhez már 2019-ben jutott a guruló dollárokból

Korányi Dávid volt az, aki 2022 elején megalapította az Action for Democracy nevű szervezet, ami a 2022-es országgyűlési választások alatt majd 3 milliárd forinttal segítette az ellenzéket. A Márki-Zay vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom 1 milliárd 848 millió forintot kapott, amiből 1,4 milliárd forintot fizetett ki a Datadat-csoportnak, illetve

az EzaLényeg című propagandalap kiadójának is utaltak 1 milliárd forintot.

A titkosszolgálati jelentés többek között azt is feltárta, hogy Korányi szervezete, az Action for Democracy, hogyan kapcsolódik a National Endowment for Democracy, röviden NED nevű amerikai szervezethez. „A NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön” – írja a titkosszolgálati jelentés, amely arra is kitér, hogy a NED „éves előirányzatot kap az Egyesült Államok költségvetéséből, az USA Külügyminisztériumának az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) fejezetében szerepel, és civil szervezetként kongresszusi felügyelet alatt áll. 2019-ben a NED 135 millió dollárból gazdálkodott, amely összeg teljes egészében az Egyesült Államok kormányzati szerveitől származott.” Nyilvánvalóan nem túlzás azt állítani, hogy ha Karácsony bizalmi embere 2022-ben tengerentúli támogatásokat szerzett a hazai ellenzéknek, és a kampányukat segítő DatAdatnak, akkor 2019-ben is baráti jobbot nyújthatott Karácsony Gergely kampányához.

Karácsony köszönetet mondott a szponzoroknak

2023-ban Karácsony Gergely a Soros György által alapított CEU-n tartott Budapest Fórumon köszönte meg (angolul, egy papírból felolvasva) szponzoraik támogatását. A fórumon megjelent a Biden-kormány pénzéből finanszírozott NED - National Endowment for Democracy, ami a baloldali kampányfinanszírozási jelentésekben is feltűnik, csakúgy, mint a German Marshall Fund/German Marshall Fund of the United States is.

Korányi az amerikai érdekeket félti

Korányi Dávid a napokban a Time-ban jelentetett meg véleménycikket, amiben "főfelforgatónak" nevezte Donald Trumpot, amiért az amerikai elnök befagyasztotta az USAID mintegy 72 milliárd dolláros külföldi segítségnyújtásra szánt egyenlegét. Korányi szerint Trump ezzel „aláássa az amerikai érdekeket és a biztonságot a világban”. Érdekes elszólás ez Korányi részéről. A cikk végén felszólítja az olvasóit, az állampolgárokat, a településeket, a civil társaságokat, hogy fogjanak össze, mindenki válasszon egy ügyet Amerikán kívül, amit ezentúl támogatni fog.