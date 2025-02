Karácsony Rákosrendezőről: Nyugdíjas leszek, amikor ez a projekt véget ér

Bár még egy nap sem telt el Gulyás Gergely bejelentése óta, Karácsony Gergely Rákosrendező kapcsán már most elkezdett menekülni a felelősség elől, és minden erejével szeretné az esetlegesen megbukó beruházást a kormányra hárítani. A főpolgármester pénteken bár több tervet ismertetett, de arról egyetlen szót sem szólt, hogy honnan lesz erre pénze a fővárosnak. Szintén nem beszélt arról, hogy milyen területekről vonják el a forrásokat, hogy megvegyék a rákosrendezői szeméttelepet. Pénteki beszédében hallgatott arról is, hogyan kezelné Budapest a mostanra előállt csődközeli helyzetet.

Bár Karácsony Gergely "Rákosrendező újjászületése" címmel tartott szakmai konferenciát péntek délelőtt, de beszéde elején szinte egy szót sem szólt a konkrét problémákról. A főpolgármester azzal indította beszédét, hogy az elmúlt időszakban sokszor valami ellen kellett küzdeniük.

Általában ezeket a küzdelmeket azért folytattuk, hogy ne legyen valami

- vallotta be Karácsony. "Amikor fejlesztünk valamit, azt mindig a városnak tesszük. Amikor ránézünk arra, hogy Budapest legértékesebb területén mit akarunk tenni, akkor arra kell ránéznünk, hogy a budapestieknek mire van szükségük" - mondta el a főpolgármester. Az nem derült ki, hogy a szeméttel és mocsokkal teli Rákosrendező miért a legértékesebb terület a fővárosban, és azt sem fejtette ki a főpolgármester, hogyan fogja megkérdezni a budapestieket arról, mi épüljön azon a területen.

Karácsony Gergely szakmai konferenciát tartott pénteken Fotó: Vémi Zoltán

A főpolgármester arról is beszélt, hogy Budapest legfontosabb feladata lesz a következő években a rozsdaövezetek fejlesztése. Sem zuglói polgármestersége, sem főpolgármestersége alatt persze ezekkel a területekkel semmi sem történt. Karácsony azt is elárulta, európai nagyvárosoktól akarja ellesni, hogyan fejlesszék a rozsdaövezetet, majd általánosságban, konkrétumok nélkül beszélt a témáról.

Karácsony szabadulna a felelősségtől

Karácsony elárulta, Rákosrendező telkeit felszabdalva, külön akarják majd felhasználni. Arról is beszélt, hogy a telek végig fővárosi tulajdonban maradna, és a rajta fejlesztő beruházó földhasználati díjat fizessen neki. Ennek a folyamatnak a pontos részleteit természetesen nem ismertette. Karácsony arról is beszélt, hogy magasházak építésére is van lehetőség "persze csak 90 méterig". Ez abból a szempontból is érdekes, mert korábban nagyon erőteljesen tiltakozott a főpolgármester a toronyházak ellen.