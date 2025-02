Vádat emeltek a diák ellen, aki halállistával ment az iskolába és majdnem meg is gyilkolta egy társát

A vádirat szerint a lány hónapok óta egyre rosszabb lelkiállapotban volt, amely külső jelekben is megmutatkozott: fekete ruhákat hordott, ijesztő internetes profilképeket állított be, és fegyverre emlékeztető ajándékokat kért. A kiskorú szüleinek kapcsolata gondokkal terhelt volt, amit gyermekük nehezen élt meg. A bűncselekmény elkövetését megelőző hétvégén a szülők sokadszorra is összevesztek, és a gyermek édesanyja - mivel tartott a férje bántalmazásától - rendőri segítséget kért. A vitának az lett a vége, hogy tavaly tavasszal egy nap az apa közölte az anyával, hogy hagyja el a házat, és kidobálta a ruháit. A tini édesanyja elköltözött otthonról, de a lányát nem tudta magával vinni.

Fotó: Unsplash

A lány ekkor döntött úgy, hogy bosszút áll, méghozzá az iskolában – írja az ugyeszseg.hu. Az előző napokban összeállított egy „halállistát”, amelyen az osztály összes tanulójának neve szerepelt, ülésrend szerint. Másnap reggel az iskolatáskájába tett egy megélezett kést, és elindult az iskolába.

Óra közben felállt, elővette a kést, és minden előzmény nélkül hátba szúrta az előtte ülő osztálytársát. A 12 éves fiú életveszélyes sérüléseket szenvedett, azonnali orvosi segítségre volt szüksége. Mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség a fiatalt előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolta meg. Az ügyészség szerint a lánnyal szemben javítóintézeti nevelés lenne a megfelelő büntetés.